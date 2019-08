Guinée : La syndicaliste Asmaou Bah limogée par Alpha Condé…

CONAKRY-La syndicaliste madame Doukouré Asmaou Bah a été limogée par le président de la République, Pr Alpha Condé, de son poste de Directrice Générale du Grand Hôtel de l’Indépendance (GHI). Le décret lu samedi soir à la télévision nationale ne précise les motifs de ce limogeage.

L’acte du pouvoir central indique juste : « Il est mis fin aux fonctions de Madame Doukouré née Asmaou Bah Directrice Générale du grand Hôtel de l’indépendance (GHI), Monsieur Mohamed Lamine Camara, directeur général Adjoint du Grand Hôtel de l’Indépendance ».

Cette syndicaliste engagée dans la lutte pour la cause des travailleurs et travailleuses domestiques a été nommée en fin avril dernier par le Chef de l’Etat comme DG du Novotel. Mais elle n’occupera son poste qu’environs quatre mois seulement. Pas plus !

Son limogeage intervient alors que le grand hôtel de l’indépendance n’est plus que l’ombre de lui-même. Jadis joyau, le Novotel de Conakry n’attire plus la clientèle à cause de son état de décrépitude poussée.

A suivre…

Africaguinee.com