Guinée : Bah Oury enfin réconcilié avec la coordination Hali Pular ?

CONAKRY- Bah Oury s’est rendu ce samedi 24 août 2019 au siège de la coordination Hali Pular, a appris Africaguinee.com.

Bah Oury et la coordination dirigée par El hadj Saikou Yaya semblent avoir enterré la hâche de guerre. Entre l’ancien vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée et la coordination Hali Pular, il y avait un froid glacial. Le bras de fer entre Bah Oury et Cellou Dalein Diallo pour le contrôle de l’UFDG a exacerbé les tensions.

Selon nos informations, Bah Oury et les dirigeants de la coordination Hali Pular ont décidé de tourner la page. Des excuses mutuelles ont été présentées ce samedi lors de cette rencontre.

A rappeler que l’opposant Bah Oury a récemment décidé de tourner définitivement la page de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée. L’ancien Ministre promet de revenir avec un nouveau parti politique avec lequel il compte affronter les prochaines consultations électorales.

