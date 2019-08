Dr. Faya sur le point de rejoindre la mouvance? Le leader du BL tranche !

CONAKRY-Jusque-là farouche opposant au régime d’Alpha Condé dont il critique vertement la gouvernance sans porter de gans, Dr. Faya Milimouno est-il sur le point de rejoindre la mouvance présidentielle ? Alors que cette rumeur agite la toile depuis ce samedi 24 août, l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2015, a tranché au vif. Interrogé ce dimanche 25 août 2019, le président du Bloc Libéral a indiqué qu’il est dans l’opposition par conviction.

L’opposant accuse des détracteurs (qu’il ne nomme pas) animés par une volonté de l’exclure du processus de désignation des représentants de l’opposition au sein des démembrements de la CENI, d’être à l’origine de ces rumeurs. Mais il avertit que cela ne fait que le renforcer dans son combat.

« On peut bien deviner l’origine de ça ! Ces partis qui sont en train de vouloir nous exclure pensent qu’ils peuvent faire la pression sur nous par rapport à cela. Ce n’est pas la première fois qu’ils font ce genre de conneries, mais ça ne fait que nous renforcer. Nous ne faisons le choix de positionnement sur la base des humeurs, nous le faisons sur la base des convictions. On n’est pas dans l’opposition parce que quelqu’un est dans l’opposition. On est dans l’opposition parce que nous croyons que notre position par rapport à ce qui se passe dans le pays nous met dans l’opposition. Les gens qui se prêtent à ce jeu, franchement ça nous amuse. Souvenez-vous que par le passé, on avait même décrit la couleur de la cravate que je porterais pour prendre fonction comme ministre », a réagi le leader du Bloc Libéral.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112