Route Coyah-Kindia : le Ministère des Travaux Publics prend des mesures…

COYAH- Le Ministère des Travaux Publics est à pied d’œuvre pour rétablir à la normale la circulation entre Coyah et Kindia.

Après les éboulements qui ont causé d’énormes dégâts sur la chaussée, Moustapha Naité et ses Hommes se sont déployés sur le terrain. Plusieurs mesures ont été prises pour rétablir la circulation sur cet axe très fréquenté par les citoyens en provenance ou en partance pour l’intérieur du pays.

En plus des techniciens qui travaillent d’arrache pied depuis que la catastrophe naturelle a eu lieu, le Département des Travaux Publics a fait appel à 100 gendarmes et 100 policiers pour faire les consignes de sécurité et aider à faire fluidifier la circulation.

Sur les lieux, l’indiscipline de certains chauffeurs est notoire. Ce qui complique davantage la mission du Ministère des Travaux Publics.

