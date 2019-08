Monnaie "Eco" : Quels avantages pour la Guinée ?

CONAKRY-Les dirigeants de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) ambitionnent de lancer en 2020, la monnaie unique ‘’Eco’’ en Afrique de l'Ouest.

Alors que le temps presse, de nombreux défis restent encore à relever. Car l'environnement dans lequel le programme d'intégration monétaire est mis en œuvre, reste encore fragile tandis que les infrastructures nécessaires au développement du commerce, présentent des insuffisances notables.

Conscient de ces obstacles, lors de la 42ème session du conseil de convergence de la Zone Monétaire de l'Afrique de l'Ouest tenue cette semaine à Conakry, un appel a été aux Etats de faire en sorte que la situation macroéconomique, la gestation budgétaire soient saine.

Mais quels avantages la Guinée pourrait-elle tirer en intégrant la monnaie Eco ? Le ministre de l’Economie et des Finances a décliné certains. Selon Mamadi Camara, les avantages seront nombreux.

« Cela va mettre fin aux risques de change, ensuite réduire les coûts de transactions à l’intérieur des pays. A partir de ce moment on peut jeter le regard sur un autre aspect très important. Le marché est beaucoup plus grand maintenant que par le passé. La Guinée aura à faire face à un marché de 360 millions d’habitants », a indiqué le ministre de l’Economie et des Finances.

Avant le rendez-vous de 2020, certains aspects techniques et opérationnels sont en train d’être réglé. Il s’agit notamment du logo et surtout de la sécurité de la monnaie. « Le nom de la monnaie est trouvé. C’est l’Eco, maintenant on est en train de chercher le logo de la monnaie, ensuite les éléments de sécurité que la monnaie va comporter. C’est en cours », a-t-il déclaré.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112