Elhadj Sékhouna aux femmes du Front : "N’ayez pas peur, je vous soutiens..."

TANENE-Elhadj Sékhouna Soumah, le chef coutumier de la Basse Guinée a reçu ce samedi 24 août 2019, les femmes du Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC), a constaté sur place Africaguinee.com.

A cette occasion, cette autorité morale a réitéré son opposition au projet de nouvelle constitution voulu par le président Alpha Condé, avant d’exprimer son soutien aux femmes du Front.

« N’ayez pas peur, je vous apporte mon soutien », a-t-il dit à ses hôtes, indiquant que le Président Alpha Condé doit « respecter la Constitution ».

« Chez nous tout le monde est de la Basse Côte. Je suis derrière vous jusqu'au bout », a-t-il martelé, s’insurgeant contre l’attitude de certains ressortissants de la Basse Guinée.

« Il y a beaucoup de gens de la Basse côte qui ont changé parce que l'argent a rempli leurs ventres. Je suis derrière la loi et cette constitution. Personne ne va attendre que moi je sois pour une nouvelle constitution. Les gens vont dire que le Kountigui va changer sa déclaration. Non ! L'argent ne va pas me détourner de ma position », a averti le Kountigui de la basse Guinée.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

