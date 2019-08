Guinée: A quand l'inauguration du stade de Nongo?

CONAKRY- Fruit de la coopération Sino-guinéenne, le stade de Nongo, ce joyau dont les travaux de construction ont débuté en 2007, sous l’ère du Général Lansana Conté a du mal à ouvrir ses portes.

Pour pallier cette tendance, le ministre des Sports et du patrimoine Historique a effectué une visite guidée dans cet antre du football guinéen. L’objectif de la visite était de voir le niveau d’avancement des travaux de finition du stade de Nongo.

« Comme vous le savez, il y a une convention qui lie l’Etat à travers le ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique et la société GBM pour faire les travaux complémentaires et la gestion du stade pour un temps donné. L’année dernière j’étais venu ici au même moment où on avait dit que le stade devrait être fonctionnel au mois de septembre. Donc si le stade n’est pas fonctionnel depuis le mois de septembre dernier, nous devrions en tant que partie signataire de cette convention, venir sur le terrain, voir ce que se passe et tirer les conséquences », a entamé le ministre Bantama Sow.

Il annonce qu’une réunion se tiendra le mardi prochain pour se pencher sur les derniers détails à régler pour accélérer l’inauguration du stade de NONGO.

« Nous avons effectué une visite, l’état dans lequel j’ai laissé le stade de Nongo lors de ma dernière visite, ce n’est pas dans cet état que je le trouve aujourd’hui. Le mardi, les deux parties vont se retrouver au ministère pour voir tous les détails qui reste à faire et fixer un délai, pour régler les petits détails qui restent avant de procéder à l’inauguration du stade. Je suis sûre que tous les guinéens s’attendent à l’inauguration de ce stade, certains même nous attaquent et ils disent : la Chine vous a offert un stade et vous êtes incapables de l’achever. Donc le mardi nous allons voir comment finir pour délocaliser les matchs du stade du 28 septembre pour Nongo, parce que les mois avenirs, surement, nous allons commencer la reconstruction du stade du 28 septembre et la construction d’autres stades pour la CAN-2025 », a annoncé le ministre des Sports.

Bah Bubacar Loudah

Pour Africaguinee.com