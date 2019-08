Guinée : appel à la "résistance" face au musellement de la presse…

CONAKRY-Les condamnations se multiplient en Guinée face à l’intimidation et au harcèlement dont les medias guinéens sont victimes ces derniers temps. Le placement sous contrôle judiciaire ce lundi 19 août, du Doyen Souleymane Diallo, l’un des pionniers de la presse indépendante-Libre en Guinée, a été la pilule de trop, dure à avaler.

Depuis, c’est une avalanche de réactions qui fuse de partout (hommes politiques, acteurs de la société civile, citoyens ordinaires) pour condamner cet acharnement auquel les hommes de medias sont victimes, mais aussi lancé un appel à la résistance pour la sauvegarde de cette liberté chèrement acquise au prix de lourds sacrifices consentis. La dernière réaction en date est celle du FNDC qui dénonce l’attitude de certains magistrats. Merci de lire ce communiqué qui vient de nous parvenir à cet effet.

Depuis un certain moment, nous observons avec beaucoup d’amertume les convocations fantaisistes des journalistes Guinéens devant les tribunaux, cela, en violation flagrante de la Loi organique N° 002/CNT/ 2012 sur la liberté de presse en Guinée.

En lieu et place de cette loi qui encadre la liberté de la presse dans notre pays, les autorités administratives et judiciaires font recours à la loi L0029 de 2016 sur la cyber-sécurité qui, aujourd’hui serait devenue le nouvel épouvantail contre les médias libres et indépendants en République de Guinée.

La Loi organique N° 002/CNT/ 2012 relative à la liberté de la presse devrait être aujourd’hui le seul texte juridique devant fonder la conviction du juge dans l’interpellation d’un journaliste qui commet une infraction dans l’exercice de sa profession. Le FNDC dénonce les abus dont sont victimes les journalistes de la part des autorités publiques.

Pour des raisons inavouées, certains magistrats de façon subtile mettent en avant la loi sur la cyber-sécurité en lieu et place de la loi sur la liberté de la presse. Cette dérive ne doit pas laisser indifférents les défenseurs de la liberté de presse et de la démocratie. C’est pourquoi, tous les citoyens doivent se lever pour empêcher la confiscation de l’exercice de la liberté de presse en Guinée.

Le FNDC condamne cette imposture qui est de trop dans l’envie exagérée de museler la presse dans le but de faire passer par la force le projet de troisième mandat. Il apporte son soutien à la presse Guinéenne, en particulier au patron du Groupe de presse ‘’Le Lynx’’ et ‘’La Lance’’ pionner de la liberté de presse en Guinée, tout en lui demandant de ne pas céder à l’intimidation.

Le FNDC appelle toute la presse privée, épine dorsale de la démocratie dans notre pays, à plus de courage et d’abnégation pour ne pas perdre les acquis obtenus au prix d’une rude bataille.

Conakry le 20 aout 2019

La coordination Nationale du FNDC

Le responsable des opérations

Ibrahima DIALLO