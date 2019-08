Avis de Recrutement : Le club Hafia Fc cherche un (e) Secrétaire Administratif(ve)

APPEL A CANDIDATURE HAFIA-FC HFC1/CDD/18/08/2019/

Conakry

Avis de Recrutement pour le poste de : Secrétaire Administratif(ve) = Homme ou Femme

Dans le cadre du renforcement de l’organisation administrative du HAFIA FC dont le siège est basé à Conakry, la Direction du Club lance un avis d’appel à candidature pour le recrutement d’un(e) Secrétaire administratif(ve).

La ou le Secrétaire Administratif(ve) s’acquittera des diverses tâches habituellement inhérentes à ce type de fonction, dont les détails spécifiques sont énumérés ci-dessous. Un cabinet spécialisé est chargé d’accompagner le HAFIA dans la concrétisation du processus de ce recrutement.

Description du poste : Sous l’autorité du Secrétaire Général, la ou le Secrétaire administratif(ve) aura pour principales missions de :

 Centraliser toute la documentation sportive et administrative du Club.

S’assurer de toujours disposer des versions les plus récentes de l’ensemble des documents-supports ayant cours au niveau de la LGFP, FGF, UFOA, CAF et FIFA : relatifs aux Statuts desdites instances et au transfert des joueurs, aux règlements régissant les compétitions auxquelles le HAFIA pourrait être amené à participer ;

 S’occuper du suivi des licences des joueurs (échéancier de validité/renouvellement) Tenir à jour l’ensemble des dossiers administratifs : notamment les contrats des joueurs et leurs échéances, sous la supervision du SG. Gérer administrativement les dossiers médicaux sous la supervision du Médecin du Club ;

 Procéder au classement efficace de tous les documents officiels et archives du Club, selon les orientations du SG et du Président-délégué ;

 Assister à toutes les réunions tenues au Siège du Club – notamment la Grande Réunion hebdomadaire – en dresser les PV en séance, les diffuser, puis assurer le suivi des décisions prises auprès des intéressés chargés de la mise en œuvre ;

 S’occuper de la logistique des déplacements du Club en support du SG et du Régisseur ;

 Mettre à jour les diverses bases de données constituées sous la supervision du SG et de la Direction technique du Club ;

 Effectuer les mises à jour de base sur le site internet du Club, selon les informations qui lui sont communiquées (résultats, communiqués de presse, date de programmation des matchs).

Profils et expérience recherchés :

Expérience et diplômes > Diplômé€ d’un BTS de Secrétaire de Direction (Bac + 2)… ou équivalent >> Bilingue : Français – Anglais >>> Parfaite maîtrise des logiciels Microsoft-Office (Word, Excel, Power-Point notamment) >>>> Justifier d’une expérience suffisante et réussie à un poste similaire.

Qualités personnelles :

Flexible en vue de s’adapter à des horaires variables selon les exigences et l’actualité du Club,

Montrer de l’intérêt pour le football : se documenter pour en connaître les actualités saillantes, les règles du jeu et les divers règlements des entités qui en régissent la pratique,

Autonome, rigoureux(e), discrèt(e) et organisé(e) dans son travail ; disponible et sociable…

Procédure de soumission et date de clôture des candidatures.

Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser par email un CV, une lettre de motivation ainsi qu’une copie de vos principaux diplômes en précisant en objet «Recrutement SAHAFIA» à l’adresse suivante : Emails : info@groupe-guicopres.com/ karamo.kaba@groupe-guicopres.com

Tél : +224 657 11 13 15 / +224 657 02 00 72

La date de clôture des candidatures est fixée au 31/08/2019 à Minuit.