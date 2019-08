Route Coyah-Kindia-Mamou-Dabola : Les travaux reprennent dès le mois d’Octobre 2019

La construction de la route nationale Coyah-Kindia-Mamou-Dabola, longue de 370 km, débutée le 02 Décembre 2018, reprendra le mois d’octobre prochain. Les travaux consisteront en plus de la reconstruction totale de la route, à l’élimination de beaucoup de courbes entre Mamou-Kindia ainsi que la construction de plusieurs ouvrages de franchissement.

Financé dans le cadre de l'accord global du financement entre la Guinée et la Chine pour un montant global de 357 302 942 EURO, ils sont exécutés par l’entreprise « China Road and Bridge Corporation (CRBC) ».

A date, l’entreprise a fini la construction des bases vie de Kolenté (Kindia-Mamou) et deux autres sont en construction à Dogomet (Mamou-Dabola). En plus de ces travaux, l’entreprise a mobilisé les équipements, et recruté le bureau de contrôle. Les travaux de débroussaillage et le largage des emprises sont en cours et la commission de recensement des familles à déguerpir est en cours de mobilisation.

Caractéristiques : 7 mètres de largeur et 1,5 mètres d’accotement de part et d’autre de la route. La fin des travaux est prévue pour Juin 2021.

Pour l’instant et en attendant la fin des grandes pluies, des travaux d’entretien périodiques sont réalisés pour permettre une meilleure circulation.