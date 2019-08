Guinée: Quand Ousmane Kaba "tresse des lauriers" à Dadis et "titille" Alpha

KANKAN-Dr Ousmane Kaba continue de critiquer le bilan d’Alpha Condé après neuf années de gouvernance ! Fustigeant le mauvais état des routes dans le pays, l’opposant a tressé des lauriers à Dadis Camara en "taclant" l'actuel Chef de l'Etat.

« Nous n’avons pas pu relier deux villes en goudrons pendant neuf ans. C’est véritablement un scandale. De Conakry à Kindia, on n’a pas pu faire 135 kilomètres de goudrons. Dans quel monde on est ? Regardez en Côte d’Ivoire ou au Sénégal, le bilan des routes, chacun a fait plus de mille kilomètres de goudrons. On a fait des autoroutes partout, mais la Guinée a été incapable de faire quoique ce soit. On n’a même pas fait cent kilomètres de goudrons dans ce pays en neuf ans. C’est de la réalité », fustige l’opposant.

Il ajoute que même les 30 kilomètres de goudrons dans la ville de Kankan, ont été faits par Dadis Camara, l’ancien chef de la junte militaire de 2008.

« En ce qui concerne Kankan, je rappelle que les 30 kilomètres de goudrons de Kankan ont été faits par Dadis Camara, à qui je rends un hommage pour ce travail-là. J’étais là, je suis intervenu et c’est ce qui à changé la ville de Kankan. Le régime d’Alpha Condé n’a pas fait de routes dans Kankan. Ça été fait par le Président Dadis », a martelé le leader du PADES.

