Gestion des marchés à Conakry : face au tollé, Mathurin Bangoura recule...

CONAKRY-Le gouverneur de la ville de Conakry vient de faire un rétropédalage sur la gestion des marchés de Conakry, objet d’une controverse avec les maires de la capitale. Le Général Mathurin Bangoura a accepté que la gestion des marchés revienne aux mairies, a appris Africaguinee.com.

C’était au terme d’une réunion tenue ce lundi 19 août à Conakry. Contacté par un journaliste de notre rédaction le Maire de la commune de Ratoma nous a confié que la réunion s’est très bien passée. Issa Soumah affirme que le Général Mathurin Bangoura a pris de nouvelles décisions concernant la gestion des marchés.

« On doit dire que la réunion s’est très bien passée puisque le Gouverneur de la ville de Conakry à rétrocéder les marchés aux communes. Donc il n’y a pas eu de souci de ce côté-là. Il dit qu’il remet complètement les marchés aux communes et tout le monde était unanime que c’était une bonne chose. Concernant aussi les administrateurs des marchés on en avait parlé. Il nous a dit que là aussi, on peut dégager qui on veut, et que les marchés dépendent rien qu’aux communes », a confié le Maire de la Commune de Ratoma.

