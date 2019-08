Guinée : Une défection de taille pour Alpha Condé au Foutah ?

CONAKRY-A la veille des élections législatives, le président Alpha Condé risque de perdre un allié de taille au Foutah.

L'ex ambassadeur de la Guinée en la Sierra Léone Fodé Oumar Camara, aurait rejoint le parti de Cellou Dalein Diallo.

Très influent dans la préfecture de Mamou, l’ancien diplomate est considéré comme un homme fort du parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel dans la ville carrefour.

Ce jeudi 15 août, il a eu un tête-à-tête avec le président de l'UFDG à son domicile privé sis au quartier Almamya dans la commune urbaine de Mamou. Dans l’entourage de Cellou Dalein Diallo, on jubile déjà par rapport à cette adhésion.

Mais pour l’heure, l’intéressé aborde le sujet avec beaucoup de prudence. « Le président de l'UFDG m'a rendu visite en tant que frère et ami. Je suis très content pour ça. Mais pour adhérer à un parti il y a des procédures à respecter. Et je suis dans un parti. Je préfère attendre le moment venu pour me prononcer ouvertement », a fait savoir M. Camara, alors que d'après des sources sûres au sein du parti de Cellou Dalein Diallo, l'ex ambassadeur a bel et bien adhéré à l'UFDG.

A suivre…

Habib Samaké

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou.