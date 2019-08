Guinée : le camp d’Alpha Condé "accuse" Cellou de prôner la désobéissance

CONAKRY-Le message de Cellou Dalein Diallo à l’endroit des élus locaux de son parti fait réagir le camp présidentiel. Le parti au pouvoir accuse le chef de fille de l’opposition de prôner la désobéissance au niveau des mairies.

« C’est une désobéissance déguisée qu’il a demandé aux maires. Quand un ministre vient vanter les réalisations d’un projet ou d’une réalisation du gouvernement dans une localité, vous ne pouvez pas l’en empêcher. Je pense qu’il (Cellou Dlaein Diallo, ndlr) est en train de s’empêtrer dans une logique qui ne peut pas être payante. Il sème une confusion qui risque de se retourner contre lui », a averti Sékou Souapé Kourouma, membre du bureau exécutif du RPG arc-en-ciel.

Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée qui a conféré avec les maires de son parti à demandé à ces élus locaux de ne pas s’impliquer dans la campagne lié au troisième mandat. Cellou Diallo a également demandé aux maires de ne pas céder à l’intimidation des préfets et gouverneurs. Après cette sortie, plusieurs élus locaux proches de l’opposition ont été sommés de se justifier par des administrateurs territoriaux dans la région.

Pour M. Kourouma cette démarche du chef de file de l’opposition est contraire à la Loi. « A partir du moment où on est élu, on perd sa couleur politique. C’est comme le président de la République, il est certes élu sous la bannière d’un parti, mais dès qu’il est élu il est président de tout le monde, même ceux qui ont voté pour lui. Dans une mairie, c’est pareille. Le maire est pour le monde. Si un ministre de la République vient dans votre localité en mission d’Etat et que vous ne vous déplacez pas, ils vont soit vous suspendre ou vous destituez parce que la Loi est très claire », a martelé ce cadre du parti au Pouvoir interrogé par un journaliste d'Africaguinee.com

A suivre…

Africaguinee.com