Affaire achat de wagons datant de 1960 : Comment réagit l’opposition ?

CONAKRY- L’affaire d’achat de wagons datant des années « 60 » destinés au train Dubreka-Express, continue de défrayer la chronique en Guinée. L’opposition n’exclue pas de demander des comptes au Gouvernement. L’honorable Fodé Oussou Fofana, président du groupe parlementaire des Libéraux-Démocrates annonce qu’une enquête parlementaire pourrait être enclenchée pour tirer au clair cette affaire.

« Ils ont dû aller ramasser ces wagons qui ont à peu près le même âge que la Guinée indépendante, payer beaucoup d’argent pour leur transport. Pendant ce temps au Sénégal, en Côte d’Ivoire on est en train de faire des TGV (…) Ce sont des ordures qui peuvent créer des accidents en Guinée. Ce qui est sûr, nous demanderons une enquête parlementaire pour savoir a combien ils ont été achetés ? qu’est-ce qu’ils veulent en faire ? Quelle est leur garantie ? Même si on sait que d’avance ça n’aboutira pas », a confié Dr Fodé Oussou Fofana.

Interpelé sur cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salives, l’opposant Faya Milimouno a déclaré qu’il a suivi cette actualité avec beaucoup d’amertume.

« J’ai suivi cela avec beaucoup d’amertume ! Après 60 ans d’indépendance, nous sommes incapables de tout. Au-delà de notre statut d’opposants, la question qu’on peut se poser aujourd’hui est celle de savoir si l’élite peut parler aux guinéens. Si c’est un achat, comme on n’a pas d’assemblée nationale, on ne peut pas demander une enquête parlementaire, si c’est un don, on ne peut qu’accepter. Mais si c’est un achat étant donné qu’on a plus de pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire est contrôlé, la question qu’on peut se poser est de savoir si la Guinée mérite tout cela. Le BL est là, nous sommes une alternative. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il faut que les guinéens se réveillent parce que nous dormons. Ça serait une honte que ce soit la Guinée qui achète des Wagons destinés aux musées pour servir de transport en commun entre Conakry et Dubreka », a réagi le leader du BL.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112