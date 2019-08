Transports : des vieilles voitures de train achetées en Suisse par la Guinée…

CONAKRY- Des voitures de train qui datent des années 1960 ont été achetées par la Guinée à la société MBC en Suisse.

Ce sont en tout trois wagons voyageurs qui ont été chargés ce mardi 13 août 2019 à Bière. Leur arrivée à Conakry est prévue le 9 septembre prochain.

Les autorités guinéennes à travers la Société Nationale des Chemins de Fer de Guinée entendent ouvrir une nouvelle ligne pour les nombreux citoyens qui quittent la haute banlieue pour rejoindre le centre-ville de Conakry. Une nouvelle ligne qui va relier Conakry à la préfecture de Dubréka devrait voir le jour.

Le transport de ces voitures va coûter plus cher que leur acquisition.

«Elles datent des années 1960 et ne roulaient plus depuis 2015, sauf pour des convois de formation. Elles sont en bon état et ont été refaites au début de la décennie », a déclaré Yannick Fournier, responsable du service technique de l’unité matériel roulant du MBC au micro de nos confrères de 20min.ch.

A Conakry, certains craignent pour la sécurité des passagers qui seront abord de ces voitures. Même si elles ont été refaites avant leur vente, ces voitures ne sont pas adaptées à certaines réalités du monde actuel. Elles manquent par exemple de places réservées aux personnes handicapées.

« Nous vendons ce matériel à un prix d'ami à nos collègues africains. Cela rend l'opération neutre pour les MBC par rapport aux heures et aux manœuvres. Le transport coûtera beaucoup plus cher aux acheteurs que l'achat-même des véhicules », a précisé à nouveau Yanninck Fournier.

