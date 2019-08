France : Alpha Condé attendu chez Macron sur fond de mobilisation contre le 3ème mandat

Le Président guinéen, Alpha Condé est attendu en France où il doit prendre part ce jeudi 15 août à la Cérémonie de commémoration du 75ème anniversaire du débarquement de Provence, a-t-on appris. Plusieurs Chefs d’Etat sont invités par le président français Emmanuel Macron à cette commémoration qui aura lieu dans le Var où reposent 464 combattants de la 1ère armée française.

A propos de la visite du Chef de l’Etat guinéen, elle intervient dans un contexte de mobilisation contre le troisième mandat. Les antennes du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont lancé un appel à manifestation contre le projet de référendum constitutionnel censé permettre au Président Condé de s’éterniser au pouvoir.

« Le Front National de la Défense de la Constitution, invite les Guinéens résidents en France et dans les Pays Limitrophes (La Belgique, La Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Hollande) à une manifestation qu’elle organise à Paris entre le 12 et 14 Aout 2019 (…)Pendant le séjour de Monsieur Alpha Condé à Paris entre le 12 et 14 Aout 2019, venez nombreux avec vos T-Shirts FNDC, les mêmes qui font objet de saisies en Guinée et vos Pancartes pour dénoncer toute manipulation de masse orchestrée par le Pouvoir Guinéen en vue de changer notre Constitution, pour ainsi permettre à Monsieur Alpha Condé de s’offrir une présidence à vie », lancent les organisateurs de cette manifestation.

A suivre...

