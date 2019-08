Conakry : Cette décision de Mathurin Bangoura qui fera des mécontents dans les mairies

CONAKRY-Le Gouverneur de la Ville de Conakry a pris une décision récemment qui ne fera pas que des heureux ! Le premier responsable de la ville de Conakry a décidé rapporté la lettre portant concession des marchés d’intérêt de la Ville de Conakry en faveur des communes.

La note du Général Mathurin Bangoura signé en début août précise qu’en attendant l’adoption de nouveaux textes législatifs ou réglementaires contraires, les décret N°192 PRG/SGG/90 du 26 Septembre 1990 fixant les attributions et l’organisation de la ville de Conakry et N°195 PRG/SGG/90 du 26 Septembre 1990 fixant les attributions et l’organisation de la direction des services propres de la ville de Conakry restent en vigueur.

Cette décision risque de faire des mécontents au niveau des maries de Conakry. Car elles seront désormais privées des recettes issues des marchés de la capitale.

Interpelé, un conseiller d’une mairie de la place qui dit n'avoir pas encore vu la décision du Gouverneur, a confié que cette décision violerait les dispositions du code des collectivités.

Merci de lire le document.

A suivre…

Africaguinee.com