Boké : Fatou Sampou crève l’œil de son mari Djibril avec un tabouret…

BOKE- Djibril Camara chauffeur de profession (42 ans) et père de 6 enfants a connu le pire moment de sa vie dans son foyer. Il vient de perdre un œil dans une violente altercation avec sa femme. Mère de trois enfants, Fatou Sampou a crevé l’œil de son mari avec un tabouret aux environs de 19 heures ce mardi 13 août, a-t-on appris.

Selon nos informations, tout est partie lors que le mari, de retour à la maison, aurait demandé à sa femme de laver les enfants qu’il a trouvés sales. Une demande que Fatou Sampou n’aurait pas exécutée. Les altercations entre les deux conjoints seraient parties de là. Finalement le mari a décidé de laver lui-même ses enfants. C’est dans ces circonstances que son épouse a écrasé son œil. Djibril Camara est hospitalisé depuis hier au CHU de Donka.

Interrogée, la grande sœur de la victime a confié que contrairement à ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, son frère n’a qu’une seule femme qui n’est autre que celle-là même qui lui a crevé l’œil. Elle est mère de 3 enfants. La maman des autres fils de Djibril Camara est décédée il y a deux ans.

«Nous sommes à l’ophtalmologie à Donka. Nous venons de sortir de la radio, on nous dit que le point noir de l’œil qui voit est endommagé donc il ne pourra plus voir. Ils traitent l’œil mais il ne pourra plus voir .Les circonstances dans lesquelles mon frère a perdu son œil, c’était hier à 19 heures, il est rentré à la maison, il trouve les enfants sales. Il a demandé à sa femme de les laver. Une chose qu’elle a refusée. Du coup le mari est allé puiser de l’eau pour laver les enfants lui-même. Il a déposé le sceau pour aller prendre les effets de toilettes dans la maison. Entretemps sa femme, l’attendait coincé derrière la porte. Dès que le Monsieur est entré, elle l’a cogné avec un tabouret. Le coup a touché directement son œil. Je ne sais pas si elle a été arrêtée à notre absence par la police. Notre préoccupation c’est les soins pour le blessé. Mon jeune-frère s’appelle Djbril Camara, chauffeur de profession. Sa femme qui l’a blessé s’appelle Fatou Sampou. Mon frère n’a qu’une seule femme, celle qui a crevé son œil, sa première femme est décédée il y a deux de cela. Fatou Sampou est l’unique femme de mon frère Djbril au foyer. Je ne pense pas aussi qu’il soit sur un projet de mariage, parce que c’est moi qui fait tout pour lui. Je connais ses projets, je suis sa grande sœur, il ne m’a pas parlé de mariage » expliqué Mme Kalabane Kadiatou Camara, grande-sœur de la victime au chevet de son frère qui a perdu son œil

Pour le moment, la famille n’a engagé aucune procédure judiciaire contre la présumée auteure Fatou. Djibril Camara bénéficie de soins à l’hôpital Donka de Conakry depuis la nuit dernière.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45