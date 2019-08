Guinée : la "bonne nouvelle" pour Dr. Faya Millimouno…

CONAKRY- L’opposant guinéen Faya Milimouno peut enfin se frotter les mains après avoir séjourné pendant une semaine à la maison centrale. Le leader du Bloc Libéral a bénéficié ce mardi13 août 2019 d’une liberté définitive sans contrôle judiciaire, dans la procédure qui l’oppose au ministre Mohamed Lamine Fofana.

Même si la plainte pour « diffamation » du ministre de la justice reste maintenue pour le moment, les conseillers de monsieur Milimouno se réjouissent de cette décision du Tribunal de Kaloum. Les avocats ne désespèrent pas quant à un éventuel désistement dans les prochains jours.

Selon Maitre Antoine Pépé Lamah, l’un des avocats de l’opposant, le Tribunal de Première Instance de Kaloum a déclaré que Dr. Faya Millimouno ne sera plus sous "contrôle judiciaire". Il précise que la poursuite judiciaire pour "diffamation" à l’égard du ministre Mohamed Lamine Fofana reste maintenue.

“La rencontre d’aujourd’hui a été satisfaisante dans la mesure où Dr. Faya a été libéré. Il n’est plus placé sous contrôle judiciaire. Nous espérons que les excuses de Dr. Faya sont bien parties et que nous pouvons attendre les jours à venir un désistement de la part du Ministre de la Justice Garde des Sceaux. Ce qui, de plein droit mettra fin à cette poursuite”, a indiqué Me Lamah, indiquant que la procédure reste encore en cours.

Dossier à suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél: (00224) 655 31 11 14