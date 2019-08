Soutien au 3ème mandat : quand Alpha Condé pioche dans la société civile...

CONAKRY-Quelles sont les organisations de la société civile qui soutiennent le projet de référendum Constitutionnel censé ouvrir la voie d’un troisième mandat pour Alpha Condé ?

Selon nos informations, avant la signature de sa charte, la Coalition Démocratique pour la Nouvelle Constitution a obtenu l’adhésion de quatre organisations de la Société civile. Qui sont-elles ?

Une source proche de la CODNC a confié à notre rédaction qu’il s’agit de la CONASOC (Coalition Nationale de la Société civile), la PNAPIC (plateforme nationale de participation et initiative citoyenne) et l’Alliance pour la Nouvelle Constitution et la Cause.

L’objectif de cette coalition qui vient d e naître est d’amener le peuple de Guinée dans la logique d’une nouvelle constitution. Mais la tâche ne semble pas aisée sur le terrain. Car il y a une opposition farouche qui se dresse. Dans ce climat de tiraillement, le président Alpha Condé garde le suspense.

Pour réussir son projet, le dirigeant guinéen cherche des alliés au sein de toutes les couches socioprofessionnelles du pays. Malgré la détermination du Front National pour la Défense de la Constitution, à faire échouer cette volonté d’Alpha Condé, les supporters du Chef de l’Etat poursuivent leur campagne.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél: (00224) 655 31 11 14