Conakry : grande "émotion" dans la famille du colonel Abdoulaye Diallo…

CONAKRY- C’est la consternation dans la famille du Colonel Abdoulaye Diallo, l’un des pilotes de l’hélicoptère de l’armée qui a crashé ce mardi 06 août aux larges des côtes de Kaloum.

Au quartier Almamya dans la commune de Kaloum, où il est domicilié, ses épouses, proches, amis et connaissances sont dans l’émotion. La consternation se lit sur les visages. Alpha Diallo, cousin du colonel Abdoulaye Diallo qui pilotait l’Ecureuil a expliqué dans quelles circonstance son frère a quitté la maison.

« Il s’est levé très tôt, après sa prière il a réveillé tout le monde dans la famille comme d’habitude. Avant de quitter la maison, il nous a dit qu’il avait un vol à faire. A notre fort étonnement, on nous a dit qu’il y a crash de l’Ecureuil quelque part. Nous savions que d’habitude, c’est lui qui pilote cet appareil, mais on était dubitatif. Quelques temps après on a eu la confirmation qu’il y était. C’est une douleur atroce pour la famille. C’était une personne disponible pour tout le monde. C’était vraiment la colonne vertébrale de la famille », explique Alpha Diallo.

Le colonel Diallo a laissé quatre veuves et neuf enfants. Selon nos informations il était parti prendre du carburant à la base militaire. Sur le chemin du retour son appareil a piqué du nez dans la mer. Cet officier de l’armée guinéenne a été pilote du Général Lansana Conté et même d’Alpha Condé. Parti à la retraite, il a été rappelé pour encore servir la nation.

Son corps ainsi que l’appareil qu’il pilotait avec le sous-lieutenant Sékou Condé ont été retrouvés. Pour le moment aucun programme des obsèques n’a été dévoilé.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113