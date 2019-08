Ousmane Kaba avertit: « On ne peut pas construire un pays avec 25% d’admis au Bac… »

KANKAN-Dr. Ousmane Kaba a brisé le silence sur les résultats catastrophiques enregistrés au baccalauréat cette année. Jugeant cette situation qui perdure d’année en année « inacceptable », l’opposant prévient qu’on ne peut pas construire un pays avec un taux de 25% d’admis au Bac.

« Une éducation de la jeunesse est essentielle pour l’émergence de la Guinée. Mais on ne peut pas construire un pays avec 25% d’admis au Bac, donc 75% de déchets. C’est inacceptable, je ne dirai même que c’est irresponsable. Qu’est-ce qu’on fait des 75% qui ont échoué ? Au lieu que les responsables se soucient de Dr. Kaba à Kankan, ils devraient se soucier de l’avenir de ces enfants. Car c’est ça l’avenir de demain », a martelé Dr Ousmane Kaba, qui n’a pas manque de s’attaquer à la gouvernance d’Alpha Condé.

Le leader du PADES s’est aussi exprimé au sujet du projet de troisième mandat, qui selon lui est impensable dans un décor de souffrance aussi aigue pour les guinéens.

« Au lieu de s’occuper de l’Education des enfants, au lieu de s’occuper de faire des routes qui marchent, au lieu de l’électricité et de l’emploi de nos jeunes, on n’oublie tout, on s’occupe d’un troisième, d’un quatrième, d’un sixième mandat. Est-ce que c’est la priorité de la Guinée ? Est-ce qu’on va faire un troisième mandat d’obscurité et de boue sur nos routes ? », lance-t-il alors que ses partisans répondaient en chœur « NON ».

Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com