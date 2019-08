Cellou Dalein : « Ce qui peut amener la paix en Guinée... »

LABE- Cellou Dalein Diallo a livré un message à l’endroit de ses compatriotes ce dimanche 11 août 2019. Le Chef de file de l’opposition a invité les guinéens à l’unité et au pardon.

« Je me réjouis de l’honneur. Prions Dieu qu’il nous mette sur le droit chemin, Que Dieu nous aide à maintenir la vérité dans notre pays, il faut qu’on chasse la haine et l’ethnocentrisme en Guinée c’est des maux dont souffre la Guinée. Les facteurs qui créent le manque de confiance, la division c’est l’ethnocentrisme et les affaires politiques. Pourtant ce n’est pas normal que la vie politique crée le désamour entre des compatriotes. La loi permet à ce que chacun aille là où il veut. Mais il faut noter que l’unité, la paix et l’entente proviennent de la vérité. Tout le monde connait l’importance de la paix et l’unité mais il faut passer absolument passer par la vérité. Que Dieu fasse que la vérité triomphe en Guinée. Qu’il y ait le pardon et la tolérance entre nous. Que tout guinéen quel que soit son bord politique, son ethnie, sa ville, qu’il soit une personne qui gardera son honneur et qui se sentira à l’aise et libre tant qu’il n’est pas en infraction. Que tous les guinéens soient unis avec l’esprit de pitié et de pardon entre nous. Que la religion triomphe parce que partout où on voit une personne de bonne foi on dit qu’elle est croyante. Ayons peur de Dieu. Celui qui a peur de Dieu craint quelque chose de solide. Qu’Allah nous conduise sur ce chemin, des hommes de vérité, des défenseurs de la vérité »a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour africaguinée.com

