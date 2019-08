Urgent : l'opposant Faya Milimouno est libre!

CONAKRY- Incarcéré depuis une semaine à la sûreté urbaine de Conakry, Dr Faya Milimouno a été libéré ce soir, a appris Africaguinee.com de sources proches du Bloc Libéral.

Au siège du BL, des militants se preparent déjà à accueillir leur leader, apprend-on. La détention de l'opposant avait commencé à agacer certains partis politiques de l’opposition. L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2015, accusé de diffamation par le ministre de la Justice a été écroué le vendredi 02 août dernier. En milieu de semaine, il a été entendu sur le fond dans cette affaire par le juge d’instruction.

Dans une sortie médiatique, Dr Faya Milimouno, a accusé a tort le garde des Sceaux dans l’agression rebelle qui a visé la Guinée dans les années 2000. Se rendant compte de son erreur, l’opposant a présenté des excuses publiques au ministre Mohamed Lamine Fofana. Malgré tout, il n’a pas échappé à la prison. Une détention qui a été largement dénoncée dans la classe politique de l’opposition et une partie de la société civile.

Cette libération intervient alors que plusieurs formations politiques envisageaient des actions dans les prochains jours pour exiger la libération du leader du Bloc Libéral.

« L’arrestation et la détention prolongée à la maison centrale de Dr. Faya MILLIMOUNO est en violation de ses droits fondamentaux », ont notamment dénoncé les partis politiques membres de la Coalition pour la Rupture (CPR) dont le BL est membre.

Ils avaient décidé de mettre en place un comité de soutien en faveur de l’ancien candidat à l’élection présidentielle, saisir l’opinion Nationale et internationale et mobiliser le peuple de Guinée pour permettre à Dr. MILLIMOUNO de jouir de ses droits fondamentaux.

« Nous interpellons toutes les personnes épris de paix, de liberté et justice à se mobiliser massivement pour garantir les principes de la démocratie et de l’Etat de droit chèrement acquis par le peuple de Guinée, dont Dr. Faya MILLIMOUNO est l’un des artisans. Nous demandons au peuple de Guinée de rester à nos écoutes dans les heures et les jours à venir », ont averti ces partis politiques.

A suivre…

Africaguinee.com