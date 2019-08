Santé : remise des codes sources de l’outil SISAC à la Guinée par la France…

CONAKRY- L’Ambassade de France et Expertise France ont procédé ce vendredi 9 août 2019 à la remise officielle des codes sources du Système d’Information Sanitaire des Alertes et des Crises (SISAC) aux autorités sanitaires guinéennes. L’introduction du logiciel SISAC dans lesystème sanitaire guinéen permet de sécuriser, d’assurer la traçabilité de l’alerte et de remonter des données en temps réel entre les différentes parties prenants pour le suivi , l’évolution de la gestion de la crise , et de l’aide à la décision . Ce don fait suite à une demande faite par le Gouvernement guinéen à travers Expertise France et l’Ambassade de France aux autorités françaises.

Le Coordinateur des projets santé à Expertise France a expliqué que c’est au cours d’une visite du CORRUSS (centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales) en Janvier 2017 du gouvernement français par une délégation guinéenne représentée par le Dr Sakoba, qu’est née la nécessité pour le gouvernement guinéen de posséder un système sécurisé de signalement et d’alerte en temps réelpour effectuer un signalement le plus rapidement possible aux autorités compétentes afin d’organiser dans les plus brefs délais une réponse adaptée et coordonnée.

Selon Dr Felemou Gnakoye, la demande d’intérêt a été portée le 30 janvier 2019, par la remise officielle d’une lettre du ministre d’état et de la santé guinéen le Dr Edouard Nyankoye Lama au ministère des solidarités et de la santé français pour la mise à disposition des codes sources de l’application SISAC avec accord de mise à disposition gratuite début Juillet 2019 ., a expliqué le Coordinateur des projets santé à Expertise France en Guinée .

Fabien Talon Premierconseiller et chargé d’affaires à l’Ambassade de France a quant à lui détaillé les avantages du logiciel SISAC. Pour le Chargé d’affaires à l’Ambassade de France en Guinée, SISAC est un outil fiable qui a fait ses preuves.

« L’application informatique SISAC permet de sécuriser et d’assurer une traçabilité d’alerte, de partager en temps réel l’information avec toutes les personnes concernées par la réponse aux crises. Cette application autorise le suivi des actions engagées et donne aux autorités une vision globale et continue de la gestion d’une crise sanitaire. C’est un outil fiable qui a fait ses preuves. Aujourd’hui ce sont les codes sources du logiciel SISAC qui sont mis à la disposition des responsables sanitaires guinéens. Ils vous permettront de les adapter au contexte sanitaire guinéen, de déployer dans un premier une phase test et par la suite étudier son déploiement à l’échèle nationale », a aussi expliqué Fabien Talon.

Le Secrétaire Général du ministère de la santé qui a bénéficié de cet important appui a rassuré la France à travers l’Ambassade de France et Expertise France que cet outil sera bien utilisé dans le cadre du renforcement de la qualité sanitaire du pays.

« Je suis sûre qu’avec la mise à disposition du code du logiciel SISAC, nous serons en mesure de développer d’avantage notre capacité de riposte et faire en sorte que nous soyons alertésen temps réel. Cet outil sera bien utilisé par l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire. Je vous rassure que l’outil que vous avez mis à notre disposition ce matin sera un élément supplémentaire pour le renforcement de notre dispositif sanitaire. Vous pouvez toujours compter sur l’engagement et la détermination du ministère de la santé pour l’efficacité et l’utilisation à bon échéant de cet outil », a conclu Sékou Condé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023