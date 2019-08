Téléphonie Mobile : MTN Guinée réduit de 30% les tarifs de Mobile Money (MoMo).

CONAKRY-La société de téléphonie mobile MTN a annoncé ce jeudi 8 août 2019 la réduction de 30% des tarifs sur les transactions au niveau de son service Mobile Money. Cette baisse significative des coûts se justifie par le souci de MTN Guinée de répondre aux besoins de ses clients. L’objectif réel visé par MTN à travers cette baisse des tarifs sur le service Mobile Money est d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens guinéens.

Lors de la cérémonie d’annonce de cette nouvelle à ses clients, l’un des responsables de la société MTN est revenu sur les raisons de cette réduction. Selon Sory Keïta, l’idée est venue du constat fait par sa société sur la montée du taux du transfert d’argent via le mobile par les populations guinéennes à travers le pays.

« MTN a constaté qu’en Guinée il y a un besoin de transfert d’agent pour les populations parce que le social est très élevé dans ce pays. Donc c’est dans cette lancée que nous MTN avons écouté nos clients et nous avons décidé de baisser les tarifs. Aujourd’hui on peut affirmer avec fierté que nos tarifs les plus bas que les autres tarifs des transactions sur le marché guinéen. Cela concerne principalement les tarifs des envois d’argent, c’est-à-dire les transferts via Mobile Money MoMo », a expliqué Sory Keïta.

Au-delà d’envoyer et de recevoir de l’argent, les abonnés de MTN Guinée peuvent désormais à travers le service Mobile Money effectuer un certain nombre d’opérations financières. Avec MoMo on peut transférer de l’argent vers un autre opérateur, acheter des biens et services divers comme le paiement des factures canal+, l’achat des vignettes, le paiement des droits de douane et transit chez MAESK. Avec MoMo on peut aussi jouer au Guinée Games sans se déplacer, acheter des crédits d’appel avec un bonus de 200% utilisables vers tous les opérateurs, acheter des forfaits internet ou encore offrir des forfaits internet également. Tous ces avantages rentrent dans le cadre de la politique mise en place pour rendre la vie de leurs clients plus radieuse.

« A travers cette baisse nous comptons augmenter l’inclusion financière en République de Guinée. En plus aussi, nous voulons nous assurer que n’importe quel habitant de la Guinée où qu’il soit sur le territoire guinéen a la possibilité d’avoir un compte Mobile Money (MoMo) et de pouvoir retirer sans beaucoup des frais son argent », a laissé entendre Cheikh Tidiane Thiandoume, Directeur Marketing de MTN en Guinée.

En vue de lutter contre le financement du terrorisme ou d’autres actions malveillantes et le blanchiment d’agent via la plateforme Mobile Money, MTN a mis en place une politique solide qui vise à identifier tous les utilisateurs de ce servie. Cheikh Tidiane Thiandoume assure qu’il est impossible de passer par MoMo pour blanchir son d’argent sale ou de financer le terrorisme.

« Nous avons une politique qui est assez claire. A l’enregistrement sur le service Mobile Money, tous les clients doivent mettre la source de leurs revenues. En plus, Mobile Money a une limite en termes de transactions. En réalité, il faut plusieurs années pour pouvoir faire le blanchiment d’argent sur Mobile Money parce qu’on ne peut pas dépasser les quatre millions par jour et au maximum dans la semaine c’est dix millions. La deuxième chose est que le régulateur s’est assuré qu’une personne ne peut avoir qu’un seul compte Mobile Money d’où une pièce d’identité un compte. Donc il est impossible d’utiliser notre plateforme pour financer le terrorisme ou faire le blanchiment d’argent », a expliqué le Directeur Marketing de MTN en Guinée avant de donner des conseils aux abonnés du MTN afin d’éviter les arnaques.

« Mobile Money c’est la plateforme la plus sécurisée aujourd’hui en Guinée. Nous, nous avons un code PIN de cinq chiffres. L’autre chose, si vous voulez effectuer un transfert d’argent avec MoMo on met le nom de la personne à qui vous envoyez l’argent en plus du numéro. Nous aimons tous gagner des choses à la loterie, on ne peut pas gagner à la loterie si on n’a pas joué. MTN ne demande jamais à un client son code PIN ou bien lui demander d’envoyer de l’argent à un numéro. Si quelqu’un vous appelle et vous demande de l’envoyer de l’argent ou bien vous demande de lui donner votre code PIN, ne le faites jamais même s’il vous dit qu’il est un agent de MTN c’est faux il n’est pas de MTN. MTN n’a aucune raison de demander les détails sur votre code PIN ou sur votre compte, MTN ne le fait jamais et MTN n’a pas le droit de le faire », a-t-il conclu

Faut-il rappeler que cette réduction de 30% est déjà entrée en vigueur depuis le 1erjuillet 2019.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023