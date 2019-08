Le Général Sékouba Konaté se fâche : « Il faut qu’on se respecte… »

PARIS- Rentré récemment de Benghazi où il a eu des entretiens avec les autorités de cette localité à l’Est de la Libye, le Général Sékouba Konaté a piqué une colère noire en apprenant les accusations portées contre lui par le Président Alpha Condé.

Dans un livre publié récemment, le Président Alpha Condé a fait plusieurs témoignages. Le locataire du Palais Sékoutoureya a accusé son prédécesseur le Général Sékouba Konaté d’avoir voulu revenir après son départ de Conakry.

« En réalité, le Président Sékouba est parti avec l’espoir de revenir deux mois plus tard. Il pensait que ça n’allait pas durer. Il avait versé deux mois de salaires à ses hommes. Dès mon élection, le Général Nouhou Thiam s’est donc opposé à moi car je ne voulais pas laisser Tibou Kamara quitter le pays, comme me le demandait Sékouba Konaté », a révélé entre autres le Chef de l’État guinéen.

Ces accusations ont mis le Général Sékouba Konaté dans tous ses états. Il promet de répondre très bientôt. Des révélations sur la période de la transition jusqu’à l’élection d’Alpha Condé, l’ancien Haut-Représentant de l’Union Africaine pour l’opérationnalisation de la force en attente promet de tout dire.

« Il faut qu’on se respecte ! En Sierra Leone, en Côte d’Ivoire et ailleurs, les gens se respectent et ils ne disent pas du n’importe quoi. On m’a parlé de ces accusations, mais j’aurais le temps de répondre. J’étais en mission, mais je vais révéler les secrets de la transition, la gestion du pays de 2007 à 2010 je connais », a confié à Africaguinee.com le Général Sékouba Konaté.

L’ancien Président de la transition guinéenne qui a balayé d’un revers de la main ces accusations portées contre lui, dit ne pas comprendre ce qu’il a qualifié d’acharnement contre sa personne.

« J’ai dirigé une transition. Ma mission était claire. Je ne vois pas pourquoi on cherche encore à me mêler à des faux problèmes comme ça. Des histoires inventées de toute pièce », s’est interrogé le Général Konaté.

A suivre…

Africaguinee.com