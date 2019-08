Fonds alloués au Sily National : Que révèlent les résultats de l’audit ?

CONAKRY-La débâcle du Syli National de Guinée à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 n’a pas fini de de livrer ses secrets ! Un rapport d’Audit d’étape a été fourni ce jeudi 08 août 2019 par la commission chargée du contrôle et de l’éthique de la primature, a constaté Africaguinee.com.

Tirant les premières leçons de la participation de l’équipe de Guinée à la biennale du football Africain cette année, les autorités ont instruit le Ministre de l’Economie et des Finances de procéder à l’audit financier de la participation de la Guinée à cette CAN.

Pour permettre donc une pleine réussite du onze guinéen à cette compétition africaine, le gouvernement a dégagé d’importants moyens financiers à hauteur de 86 110 494 543 GNF pour couvrir les primes, le transport, l’achat des équipements, l’hébergement, la restauration de la délégation guinéenne, explique Fodé Oumar Toure, conseiller chargé du contrôle et de l’éthique à la Primature. Le conseiller du premier ministre Kassory Fofana, précise que, en outre 1 .700 000 $ US ont été dégagés pour les droits de retransmissions acquis pour la période 2019- 2021.

‘’ L’audit obéit à des normes incontournables notamment de procédure contradictoire, de fiabilité et d’objectivité du rapport. Ces exigences couplées à l’obligation de transparence à laquelle le Gouvernement nous invite à la poursuite de la mission en vue de répondre à toutes les questions posées par monsieur le premier ministre’’ a indiqué Fodé Oumar Touré.

Ces montants, poursuit le conseiller chargé du contrôle et de l’éthique à la primature étaient modulés en paiement sur les différentes phases de la compétition.

‘’ Malheureusement, notre participation s’est arrêtée en huitième de finale le 07 juillet 2019. Les diligences de la mission ont consisté à examiner, les dépenses sur le regroupement des joueurs et encadreurs depuis leurs différents Clubs jusqu’à Conakry et de Conakry à Marrakech au Maroc. Le transport des joueurs, encadreurs, officiels et supporters ; de Conakry au lieu des compétitions. L’hébergement et la restauration des officiels et supporters à Alexandrie et au Caire. La couverture médiatique et les droits de diffusion’’ a-t-il indiqué.

Kassory Fofana reste encore sur sa faim

Pour des raisons de regroupement des interlocuteurs notamment de la Fédération Guinéenne de Football et du Ministère des Sports, cette mission a démarré le 19 juillet 2019.

A date, l’évolution de la mission d’audit a présenté un rapport d’étape qui a été remis au premier ministre, Kassory Fofana le vendredi 2 Aout 2019. Un reversement de 1 567 350 $ US soit 14 954 107 359 GNF a été fait au profit du Trésor Public par le Ministère des Sports.

‘’ Après avoir pris connaissance du rapport d’étape, le Premier ministre a donné des instructions fermes et précises pour que certaines rubriques soient mieux renseignées et développées. Il s’agit entre autres des dépenses prises en charge par la CAF et préfinancées par le Gouvernement. La situation des dépenses effectuées au compte du Comité de Soutien pour un éventuel remboursement sur les fonds collectés’’ explique-t-on dans le rapport d’étape d’Audit de la CAN 2019.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

