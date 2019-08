Libye: une nouvelle mission pour le Général Sékouba Konaté?

BENGHAZI- Le Général Sékouba Konaté s’est rendu à Benghazi sur invitation du nouvel homme fort de l’Est de la Libye. L’ancien Président de la transition guinéenne qui jouit d’une grande notoriété à l’international, a eu des entretiens avec plusieurs autorités du pays de Mouammar Kadhafi.

Arrivé à Benghazi le jeudi 1eraoût dernier, le Général Konaté a eu des échanges avec le Premier Ministre, le Président du Parlement, le Ministre de l’intérieur ainsi que celui des Affaires Étrangères. L’ex Haut-Représentant de l’Union Africaine pour l’opérationnalisation de la force en attente a ensuite eu un tête-à-tête avec le Chef d’Etat-major des armées.

Toutes ces hautes personnalités du Gouvernement de Benghazi ont écouté les conseils du Général Konaté qui a partagé certaines de ses expériences.

L’ancien numéro 3 du Conseil National pour la Démocratie et le Développement a exprimé ses préoccupations sur la situation des réfugiés et des migrants. La lutte contre le terrorisme a également été au menu des échanges entre le Général Sékouba Konaté et les dirigeants de Benghazi.

Le Général Konaté qui est un ancien Commandant du Bataillon Autonome des troupes aéroportées qui a été formé au Maroc, en France et en Chine, a salué les efforts fournis par la Communauté internationale et le Maréchal Khalifa Belgasim Haftar dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la promotion des droits humains.

Avant de quitter Benghazi, le Général Konaté s’est rendu dans plusieurs camps de réfugiés où il a plaidé pour le respect des droits humains. L’hôte du Maréchal Haftar a aussi plaidé pour la paix en Libye.

Africaguinee.com