Tenue à Mamou de la revue semestrielle régionale de la mise en œuvre des POT…

MAMOU-Organisée par le ministère de la Coopération et de l'Intégration Africaine en collaboration avec le Système des Nations-Unies (SNU) en Guinée, la revue semestrielle régionale de la mise en œuvre des Plans Opérationnels de Travail (POT) a eu lieu à Mamou ce jeudi 1er août 2019. Cette rencontre de haute importance qui a été présidée par le gouverneur de la région de Mamou, s’est tenue en présence de représentants du gouvernement et de quelques fonctionnaires des organes du Système des Nations-Unies en Guinée.

Dans son discours, le premier responsable de la région de Mamou, Amadou Oury Diallo a indiqué que l’objectif de cette revue vise à recueillir les données du travail déjà effectué par le SNU et en ressortir les difficultés rencontré afin d’améliorer les programmes futurs.

« Cette mission parcourt actuellement l'ensemble des régions de la Guinée. L'objectif est de recueillir les données du travail effectué par ces organisations internationales mais surtout ressortir les difficultés rencontrées. Les débats qui ont eu lieu nous ont permis d'avantage de comprendre désormais comment travailler. Les techniciens ont fait des démonstrations devant nous. Ce qui est très important. Nous avons écouté leur compte-rendu. Au niveau de Mamou tout va très bien, les agents qui sont par là sont compétents et c'est cela notre chance. L'aide des Nations-Unies est diversifiée, elle est utile parce qu’elle embrasse toutes les couches », a indiqué le gouverneur de Mamou.

Présent à cette rencontre, Mamadou Dramè cadre du département de la coopération et de l'intégration Africaine, qui s’occupe de l’unité de coordination centrale, s’est réjoui de cette revue. « Nous sommes là pour voir les activités des projets des différentes agences du Système des Nations-Unies. Ensuite, valider les données et savoir ce qui a marché, ce qui reste à faire et comment rehausser le niveau », a indiqué M. Dramé.

Parlant de l’objectif de la rencontre, le représentant pays de l'équipe des Nations-Unies à Mamou, a tout d’abord indiqué qu’elle regroupe l'ensemble des organes du Système des Nations-Unies mais pas que. Car dit-il, il y a également, les représentants des structures de l'État.

« Nous sommes dans la suite du processus engagé vers plus de synergie, plus de coordination et la recherche de plus d'impact dans nos interventions en appui au gouvernement guinéen. Cette rencontre s'inscrit donc, dans le cadre des revues du plan cadre d'aide au développement que le Système des Nations-Unies a signé avec le gouvernement guinéen en 2017 »n a expliqué Ansoumane Bérété.

Habib Samake

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou