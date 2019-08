Modèle de réussite : Cellcom Guinée sponsorise la 3ème édition de Katala 2019

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Cellcom Guinée sponsorise la 3ème édition Katala 2019. Organisée sous le thème ‘’Réussir en Guinée c’est possible’’en vue de mettre en lumière les modèles de réussite en République de Guinée, Katala 224 a lancé ce samedi 3 août 2019 sa 3ème édition dans les locaux de Cellcom Guinée.

Organisée annuellement depuis 2017 par l’agence de communication institutionnelle More & More, Katala est un mot soussou qui signifie ‘’un travailleur courageux’’. Cette initiative consiste à récompenser par des trophées ceux qui créent massivement des emplois dans la construction citoyenne, au niveau de la réussite dans le business ou encore dans la vente de l’image d’une Guinée qui mûrit.

La société de téléphonie mobile Cellcom Guinée est le sponsor officiel de cet événement. Représenté à cette cérémonie de lancement par son chargé des médias et relations publiques, Cellcom Guinée explique qu’au-delà du service de la téléphonie, elle est présente partout pour accompagner les populations guinéennes dans leur combat de développement.

« Nous accompagnons la structure organisatrice de cet événement sur le plan financier et communication. Grâce à cette initiative, Cellcom trouve que c’est une issue très favorable pour décourager les gens qui prennent la mer. Nous pensons que cela permettra à recadrer les jeunes, pour leur faire comprendre qu’on peut réussir en Guinée, qu’on peut apporter un plus dans son pays. Nous ne sommes pas seulement une société de téléphonie, s’il y a des activités de ce genre qui vont permettre aux jeunes d’être visible sur la scène nationale et internationale nous allons venir à titre de support parce que nous sommes là pour la population », a expliqué Danso Mamoudou Baïlo.

La Présidente du comité d’organisation de Katala 224 a quant à elle donné la particularité de cette 3ème édition par rapport aux deux précédentes. Pour Madame Haba Elise Koïvogui au-delà du sérieux, cette 3ème édition touchera plusieurs villes à l’intérieur du pays.

« La particularité de cette 3ème édition c’est le surplus du sérieux qui accompagne le concept et l’innovation. Pour cette 3ème édition nous avons un coach Katala qui a la lourde tâche d’orienter tous les nominés et de les accompagner. Nous avons également touché toute l’étendue du territoire parce que cette fois-ci nous avons des nominés à Kankan, à Labé, à Kamsar et à Conakry », a aussi expliqué la Présidente du comité d’organisation de Katala 224 avant de citer les critères de nomination des lauréats.

« Il y a des critères de nomination dans tous les secteurs. Dans chaque secteur il y a à peu près trois critères qui dominent. Les critères de nomination sont les suivants : La réussite dans le business, les pratiques managériales innovantes, la gouvernance appropriée selon la catégorie, la responsabilité sociale et sociétale, l’auto-entreprenariat, la vente de l’image de la Guinée qui mûrit et la construction citoyenne. Faut-il noter que Cellcom est notre sponsor officiel et vue qu’ils sont de la téléphonie, le vote se fasse sur un numéro Cellcom », a indiqué Madame Haba Elise Koïvogui.

Faut-il noter qu’un programme de mentorat a également été lancé par Katala 224 pour supporter les jeunes. Après la cérémonie de remise des trophées, chaque lauréat doit accompagner, guider et orienter des jeunes en quête de conseils et d’orientations en fonction de leur profil pendant un an.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023