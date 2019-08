Création d’une coalition pour une nouvelle Constitution : Comment réagit le Front ?

CONAKRY-Le Front National pour la Défense de la Constitution vient de réagir suite à la création de la Coalition Démocratique pour une nouvelle Constitution, composée essentiellement du RPG-arc-en-ciel et de ses alliés. Le front qui défend la constitution de mai 2010, qualifie cette plateforme d’association d’acteurs en manque de stratégie dont l’objectif est de piller l’argent du contribuable.

« Ce sont des acteurs en manque de stratégies qui se sont retrouvés dans cette coalition. Si on voit sa composition, ce sont les mêmes acteurs. Quand vous avez le RPG, qui s’est déjà dit favorable pour une nouvelle Constitution, après les députés du même parti, ensuite certains partis alliés et des ministres qui se sont déjà prononcés et qui se mettent ensemble pour dire « OUI » à la nouvelle Constitutionnel, pour nous c’est une succession d’évènements qui n’apportent en rien du nouveau dans le débat actuel », a réagi Ibrahima Diallo, l’un des responsable du Front contacté par Africaguinee.com.

Ce vendredi 02 août, le parti au pouvoir et ses alliés ont annoncé la création de la Coalition Démocratique pour une nouvelle Constitution (CODENOC). Cette plateforme plurielle est constituée de partis politiques, d’organisations de la société civile et de citoyens indépendants qui entendent promouvoir des actions à l’intérieur du pays et partout dans le monde, en faveur d’une nouvelle Constitution.

Le FNDC se dit serein et promet s’opposer par tous les moyens possibles à la modification ou au changement de la constitution dans le but de permettre au Président Alpha Condé de briguer un troisième mandat.

« Nous sommes sereins, nous sommes en train de dérouler notre programme. Nous nous opposerons par tous les moyens possibles à la modification ou au changement de la constitution dans le but de permettre à monsieur Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Ce sont des acteurs en manque de stratégie qui se sont retrouvés pour piller l’argent du contribuable guinéen. On voit que le FNDC dérange. Nous défendons l’idéal sans s’attendre à un seul sous en retour. C’est l’obligation citoyenne dans le combat qui est différent de ces acteurs qui puisent l’argent dans les caisses de l’Etat pour la violation de la Loi », dénonce cet acteur du FNDC.

A suivre…

Diallo Boubacar

Pour Africaguinee.com