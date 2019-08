Sily National : quel est le profil du futur entraîneur?

CONAKRY- Alors que tous les regards sont fixés sur le sort réservé à l’actuel vice-président de la Féguifoot suspendu pour corruption, la Fédération Guinéenne de Football a lancé un appel à candidature pour le recrutement d’un sélectionneur de l’équipe nationale masculine A de Football, a appris Africaguinee.com.

Cet appel à candidature est ouvert à tous les techniciens guinéens ou étrangers dont les qualifications sont avérées.

Le profil recherché par la Féguifoot dans cet appel à candidature est d’être tout d’abord titulaire de diplômes fédéraux ou étrangers obtenus à la suite des formations (licence A-CAF, licence A-UEFA ou tous autres diplômes équivalents).

En plus de ce critère, il faut avoir une bonne connaissance de la langue Française et avoir une bonne expérience du football Africain. Le successeur de Paul Put doit être porteur d’un projet sportif et d’être disposé à résider en permanence en Guinée pendant la durée du contrat.

Le nouveau sélectionneur doit aussi avoir une grande capacité d’adaptation et une aptitude de travailler en équipe et avoir un bon palmarès en tant qu’entraineur ou sélectionneur et d’avoir une personnalité pour imposer une discipline au sein de l’équipe.

Nous vous proposons en intégralité la fiche de l’appel à candidature dont copie est parvenue à notre desk.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13