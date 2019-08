Nouvelle Constitution : Vers l'officialisation du projet par Alpha Condé?

CONAKRY-Le changement constitutionnel, le sujet qui est sur toutes les lèvres en Guinée, va-t-il enfin être officialisé pendant ce moi d’août par le président Alpha Condé ?

Alors que l’opposition et la société civile continuent de critiquer ce projet, qui selon elles, permettrait au Président Condé de briguer un nouveau mandat, nous apprenons que le Pouvoir prépare une importante déclaration. Celle-ci devrait être lue par le Chef de l’Etat à la mi-août.

Nous n’avons encore assez de détails sur son ossature, mais une source généralement bien informée nous a confié que le Président de la République devrait appeler à un dialogue national sur la Constitution. Un dialogue qui réunirait toutes les couches sociales, politiques et professionnelles du pays.

Le projet de référendum voulu par le président Alpha Condé appuyé par son gouvernement et son parti, le RPG arc-en-ciel, pollue le débat politique et divise les guinéens. Des heurts sporadiques ont éclaté dans le pays entre opposants et supporters du projet. Une personne a déjà été tuée dans le sud du pays.

A suivre…

