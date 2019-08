Conakry : l’ONG Espoir de Guinée lance ses activités…

CONAKRY- Pour soutenir financièrement les couches vulnérables principalement les femmes, l’ONG Espoir de Guinée a procédé ce mardi 30 juillet 2019 au lancement officiel de ses activités. Cette structure humanitaire vise à accompagner la promotion et l’autonomisation de la gente féminine.

Cette ONG non gouvernementale œuvre dans l’assistance aux personnes vulnérables, aux groupements de femmes en zones urbaines et rurales. Elle entend également former les femmes réunies en groupement.

L’ONG Espoir de Guinée a déjà financé 5 groupements de femmes basés à Nzérékoré et à Conakry. Ces groupements évoluent dans le domaine de la saponification, de la teinturerie, la restauration, l’agriculture, l’artisanat…

« L’ONG Espoir de Guinée entend contribuer efficacement à la formation, à la promotion et l’autonomisation des femmes tout en contribuant au développement économique et social en République de Guinée. Pour atteindre ses objectifs, l’ONG espoir de Guinée mènera des activités liées à la formation et l’accompagnement des groupements de femmes et de jeunes, l’octroi des micros crédits, la création des activités génératrice de revenus au profit des ces couches. Le financement de l’ONG proviendra principalement de la contribution de ses membres, des dons, des prestations de services de l’ONG, des bailleurs de fonds, etc. Ses premières activités seront l’identisation des bénéficiaires et l’appui de 5 groupements de femmes dont 3 Nzérékoré et 2 à Conakry. Le montant prévu pour les premières activités s’élève à 100 millions de francs guinéens », a déclaré Zézé Robert Touaro.

Née en janvier 2019, cette ONG qui a un budget prévisionnel d’un milliard de francs guinéen par an, s’engage à accompagner les bénéficiaires pour une meilleure utilisation des fonds alloués.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14