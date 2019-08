Mohamed Damantang: « Alpha Condé est venu pour nous sauver du naufrage… »

CONAKRY- C’est un témoignage hors du commun qu’a fait un ancien camarade de classe du Président Alpha Condé. Mohamed Damatang Camara a livré quelques traits qui caractérisent l’actuel locataire du Palais Sékoutoureya avec qui il a fréquenté la même école.

« Il avait renoncé à tout ce qui est divertissement, plaisir. Alpha Condé ne s’accrochait qu’à ses études et à la politique. Il s’est nourrit de politique depuis l’école primaire jusqu’à maintenant. A l’époque quand tu lui dis Bonjour, il te répond en disant ‘’MAO a dit que…’’. Voilà un peu l’Homme que Dieu a donné à notre pays. Il a tout abandonné, même sa vie privée, pour servir la Guinée (…). Et ça, personne ne peut me démentir. Mais attention, c’est un homme de rigueur. Tant que tu es franc avec lui, vous vous entendrez toujours et aussi tant que tu penses à la Guinée (…). Ça c’est sa première épouse. C’est une chance que nous avons eu en Guinée d’avoir à ce stade de notre vie politique un homme comme Alpha Condé » a témoigné le père du Ministre Damantang Albert Camara.

« Je voudrais que chacun pense comme ça, il est venu juste au bon moment pour nous sauver du naufrage. A mon âge, 82 ans, je n’ai pas besoin de flatterie, j’ai fini ma vie. La relève, c’est la jeunesse et chacun de vous doit remercier Dieu que l’Homme-là est venu au bon moment s’occuper de son pays », poursuit Mohamed Damantang Camara.

A suivre…

Africaguinee.com