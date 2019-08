GAC annonce la nomination  de son nouveau Chef de la direction

Kamsar, Jeudi le 1erAoût 2019 ---Le Conseil d’administration de Guinea Alumina Corporation (GAC) a annoncé aujourd’hui la nomination de Daniel Cornel Pop au poste de Chef de la direction.

« Daniel est Directeur des Opérations de GAC depuis 2017 et a dirigé les travaux de préparation de l'entreprise aux opérations. Alors que les exportations de bauxite débutent maintenant, nous sommes persuadés que Daniel est la bonne personne pour diriger GAC dans sa phase d’exploitation, » a dit Abdulla Kalban, Directeur général et chef de la direction d’Emirates Global Aluminium et Président du Conseil d’administration de GAC. « Au nom du Conseil, je souhaite à Daniel beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »

M. Pop s’est joint à GAC en Mars 2017 en tant que Chef de l’exploitation. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie minière et a occupé des postes sur quatre continents. Il s’est forgé une solide réputation en dirigeant des exploitations minières de grande envergure et en contribuant à la mise en œuvre de projets miniers dans certaines des régions les plus isolées et problématiques du monde. Il a notamment travaillé pour Rio Tinto, BHP, London Mining et African Minerals, à la fois dans des mines de charbon et des mines métallifères. M. Pop détient un diplôme en génie minier de l’Université de Petrosani, en Roumanie, un diplôme de MBA de l’Université Deakin, en Australie et un certificat australien de gestionnaire minier, en plus d’être membre de l’ordre professionnel des ingénieurs d’Australie (Engineers Australia).

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, produit 12 millions de tonnes de bauxite par année, et son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040. Pour plus de renseignements, visitez : www.gacguinee.com.

Renseignements : Abdourahamane Diallo

Spécialiste, Communications externes

T+224 628 15 58 87