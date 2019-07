Sonoco signe un accord de financement de 25 millions de dollars avec l’IFC, membre du Groupe de la Banque Mondiale

La Société Nouvelle de Commerce, « SONOCO » a signé avec IFC, un accord de financement d’un montant de 25 millions de dollars, ce lundi, 29 juillet 2019.

La cérémonie a eu lieu à la primature, sous l’égide du Premier Ministre, chef du Gouvernement, Docteur Ibrahima Kassory Fofana, en présence du Vice-Président de la Banque Mondiale, pour la région Afrique, Monsieur Hafez Ghanem, de plusieurs Ministres, des représentants du Groupe de la Banque Mondiale de la région, des hauts cadres de la primature et des départements techniques, ainsi que le PDG du Groupe SONOCO, El Hadj Mamadou Saliou Diallo et son équipe.

Grâce à cet investissement la SONOCO, prévoit de construire des silos à grains à Conakry. Ce pour accroître sa production de farine, ainsi qu’une usine de production des bouillons de la marque Maggi, avec comme partenaire technique NESTLE, leader mondial dans l’agroalimentaire.

L’appui d’IFC vise à accélérer le développement des industries agroalimentaire en Guinée et contribuer ainsi à la diversification d’une économie encore fortement dépendante du secteur minier.

Pour Aliou Maiga, Directeur d’IFC pour l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale, « cet investissement contribuera à rendre plus compétitif le secteur de la transformation agroalimentaire guinéen, et créera des opportunités pour les PME, les fournisseurs et les distributeurs qui collaborent avec cette entreprise ».

Cet accord entre IFC et SONOCO ouvre de grandes perspectives pour la Guinée.

Selon, Monsieur Olivier Buyoya, Directeur à IFC, Son Excellence Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé a recommandé que nous investissions dans les entreprises guinéennes. De ce point de vue, SONOCO remplit tous les critères d’éligibilité au financement de notre institution, voilà pourquoi, elle a obtenu cet accord. SONOCO est un fleuron national et régional. Elle a déjà commencé à exporter sa production en Afrique. C’est une fierté africaine. Nous sommes prêts à accompagner SONOCO dans son expansion en Afrique, en Sierra Leone, Libéria etc. C’est pourquoi, outre cet investissement, IFC fournira des services conseil à SONOCO, pour permettre à cette entreprise familiale d’améliorer sa gouvernance. IFC fournira également un renforcement de capacités en finances aux petites boulangeries qui s’approvisionnent en farine auprès de SONOCO.

A cette occasion solennelle, le PDG du Groupe SONOCO, a remercié Son Excellence Monsieur le Président, Professeur Alpha Condé, et son Gouvernement qui ne ménagent aucun effort, pour accompagner le secteur privé dans son expansion. Il a par la suite pris l’engagement, comme il avait fait avec AfreximBank, il y a de cela 7 ans, de faire en sorte que l’accord qui vient d’être signé, aujourd’hui, ne soit ré ouvert, pour un quelconque ajustement ou manquement. Les termes de l’accord seront honorés dans son entièreté.

Le PDG a, ensuite invité les opérateurs économiques à se formaliser et à investir dans le secteur industriel. Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, ayant promis d’appuyer toutes les entités qui souhaitent travailler dans le respect des normes et des règles.

Monsieur Abdoul Karim Diallo, Directeur Général Adjoint de SONOCO a déclaré que cet investissement marque une étape importante, qui permettra d’accélérer la transformation agroalimentaire en Guinée, d’une part, et à SONOCO de fournir aux Guinéens des produits de bonne qualité à des prix abordables, tout en créant de nombreux emplois directs et indirects, d’autre part.

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement, s’est dit très heureux qu’un opérateur économique guinéen décroche un investissement substantiel, qui va développer l’industrie guinéenne, avant d’encourager les autres acteurs à emboiter le pas de SONOCO, pour le bien du pays.

