Naissance d’un garçon sous le toit de M. Alimou Bah (journaliste)

Les familles BAH, DIALLO, BALDE, BARRY ET SOW ont la joie et l’agréable plaisir de vous annoncer la naissance d'un joli garçon sous le toit de M. Mamadou Alimou BAH journaliste et de Mme BAH Oumou Hawa DIALLO analyste de crédit.

Le bébé est né ce jeudi 25 août 2019 au centre hospitalier de Gonesse, en île de France. Le bébé et sa mère se portent merveilleusement bien.

Les parents convient les proches, amis et collaborateurs au baptême de leur enfant ce jeudi 08 août 2019 à Conakry, Guinée.

Que Dieu bénisse le bébé et ses parents!

Amen!