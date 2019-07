Conakry : Ouverture d’un forum international axé sur la logistique des Armées africaines

CONAKRY-Un Forum International axé sur la logistique des Armées en Afrique a été ouvert ce Mardi 30 juillet dans la capitale guinéenne, Conakry. Ce séminaire de quatre jours est organisé par le département d’Etat Américain à travers USAFRICOIM et le ministère guinéen de la Défense, a constaté Africaguinee.com.

Tenu pour la première fois en Afrique, ce séminaire sur la logistique multilatérale réunit vingt-quatre pays du continent. Le choix porté sur la Guinée pour abriter ce séminaire, dénote, selon Docteur Mohamed Diané, de la qualité du partenariat que la Guinée entretient avec la communauté internationale dans le cadre des opérations de maintien de la paix et surtout, l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existent entre la République de Guinée et les Etats-Unis d’Amérique.

‘’En souhaitant une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour aux organisateurs et aux participants venus des pays africains frères, je voudrais, au nom du Président de la République et du Gouvernement, exprimer toute notre gratitude. S’agissant de l’armée guinéenne, c’est avec fierté et satisfaction que nous évoquons ses différentes interventions dans plusieurs pays africains, tant dans le cadre de la décolonisation que dans celui du rétablissement de la stabilité sociopolitique en collaboration avec la communauté internationale’’ a indiqué le ministre d’Etat, ministre de la Défense Nationale et des Affaires présidentielles.

Pour Docteur Mohamed Diané, ces interventions armées et celles de bien des pays africains se déroulent généralement dans des conditions logistiques précaires ou inadaptées, si bien que l’obtention des résultats s’opère souvent avec des difficultés, entrainant des pertes énormes en ressources humaines et matérielles.

‘’ Nonobstant ces difficultés, la Guinée a renoué avec sa participation aux opérations de maintien de la paix, en fournissant chaque année un bataillon de 850 hommes qui évolue au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA). Ce retour des forces de défense et de sécurité de la Guinée a été rendu possible grâce à la volonté politique du Président de la République, Chef de l’Etat et Chef des armées, le Pr Alpha CONDE à travers la Réforme du Secteur de Sécurité, amorcée dès son accession à la magistrature suprême du pays’’ a expliqué le président d’honneur de ce séminaire, avant de conclure en insistant sur le fait que le niveau de développement et les fortes pressions socio-économiques auxquelles les Etats Africains sont soumis n’offrent pas toujours l’opportunité de maximiser cette adaptation des armées aux changements du contexte sécuritaire.

‘’ C’est pourquoi, la mutualisation des efforts à travers une coopération militaire dynamique doit entrainer une véritable montée en puissance de nos armées nationales, comme nos Etats l’ont toujours sollicité. Je ne doute pas que le présent séminaire se situe dans ce contexte d’échanges fructueux en vue de faire l’état des lieux de nos structures et de nos capacités logistiques. Ce qui permettra d’envisager des pistes de solutions adaptées aux problèmes posés. Vous mettrez donc à profit vos expertises durant ces quatre jours de séminaire, pour passer en revue tous ces enjeux et défis logistiques’’ a souhaité le chef du département de la défense nationale.

Dans son discours, Simon Henshaw, Ambassadeur des Etats-Unis en Guinée, a rappelé que ce deuxième symposium multilatéral annuel sur la logistique organisée par l’USAFRICOM, se déroule pour la première fois en Afrique. En tant que tel, le diplomate américain se dit honoré que le commandement ait proposé de tenir ce séminaire ici à Conakry.

« Nous sommes ravis et reconnaissants à la République de Guinée, au ministre de la Défense et aux forces armées guinéennes d’avoir accepté d’organiser un événement aussi important réunissant des logisticiens venus de partout en Afrique et des États-Unis afin d’échanger sur les solutions aux défis logistiques auxquels sont confrontées les armées africaines. Je tiens également à remercier le comité organisateur du symposium à l’USAFRICOM, ainsi que le Bureau de la Coopération Militaire et le Bureau de l’Attaché de la Défense à l’ambassade des États-Unis pour le formidable soutien qu’ils ont apporté à l’organisation de ce qui s'annonce comme une conférence réussie’’ a-t-il souhaité, rappelant que le symposium de cette année sera axé sur l’examen et l’identification de solutions à ces problèmes et lacunes majeurs par le biais d’échanges et de discussions.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

