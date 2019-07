Conakry : ça risque de chauffer ce jeudi à Kaloum…

CONKARY-La journée de ce jeudi 1er août risque d’être agitée dans la presqu’île de Kaloum, centre administratif et des affaires de Capitale guinéenne. Et pour cause :

Le front pour la défense de la Constitution a lancé un appel à la mobilisation pour soutenir le jeune opposant Fodé Baldé et le journaliste Mohamed Bangoura, jugé au TPI de Kaloum pour offense au Chef de l’Etat.

« La coordination nationale du FNDC demande à toutes ses antennes et autres citoyens engagés pour la défense de la constitution de se mobiliser demain jeudi à partir de 8h30 au tribunal de première instance de Kaloum pour soutenir Fodé BALDE membre de la cellule de communication du FNDC et le journaliste Mohamed Bangoura du site mosaïqueguinee.com », peut-on lire dans une note envoyée à notre rédaction.

Cet appel à la mobilisation intervient alors que le Président indien Ram Nath Kovind est attendu à Conakry, ce jeudi dans le cadre d'une tournée sous-régionale qui l'a déjà conduit au Bénin et en Gambie. Cette visite de travail et d'amitié s’inscrit dans le cadre n a pour but le renforcement des liens de coopération économique, commerciale et diplomatique.

A suivre…

