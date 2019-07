Présidentielle de 2010 : Sidya Touré cite les noms de ceux qui avaient "triché" pour Alpha Condé…

CONAKRY-Les révélations faites par le Président Alpha Condé sur la présidentielle de 2010 ont fait réagir l’ancien Premier ministre Sidya Touré, allié de Cellou Dalein Diallo à l’époque. Alors que le Chef de l’Etat accuse l’institution électorale (CENI) dirigée alors par Ben Sékou Sylla, d’être en collusion avec ses adversaires, Sidya Touré a apporté un démenti cinglant.

Pour le leader de l’union des forces républicaines, il n’y a pas eu d’élections en Guinée en 2010. Sidya Touré accuse la Cour Suprême, ainsi que des membres de l’international socialiste de s’être coalisés pour donner le Pouvoir à Alpha Condé. L’opposant a notamment cité les noms de Bernard Kouchner, Blaise Compaoré, Abdou Diouf, Jacob Zuma.

« Il (Alpha Condé, ndlr) sait exactement ce qui s’est passé : La tricherie totale ! Le refus d’accepter des résultats. Comment voulez-vous que quelqu’un qui est arrivé dans des conditions qu’on connait, je ne parle même pas du premier tour avec ses 18%, il s’est retrouvé avec 52% au deuxième tour. Il n’y a pas eu d’élections en Guinée en 2010. Une fois qu’on a fait le premier tour, la Cour Suprême s’est arrangée avec l’aval d’un certain nombre de responsables à l’époque. On avait Kouchner en France, on avait Compaoré au Burkina Faso, on avait Abdou Diouf à l’OIF, on avait Zuma en Afrique du Sud, j’en passe. Tous, dans le système de l’international socialiste s’est mis en place pour donner le pouvoir à Alpha Condé. Il a fallu tricher », a révélé Sidya Touré.

Hébété par les propos d’Alpha Condé relatés dans un livre, Sidya Touré s’est interrogé : « Comment voulez-vous qu’on dise que la CENI travaillait pour moi, ceux qui comptaient les bulletins travaillaient pour Cellou, mais c’est lui qui a gagné les élections ? Comment il a fait ? Par magie ? J’aimerai bien comprendre », a lancé le leader de l’UFR qui a promis de contredire plein de choses sur les affirmations du Chef de l’Etat.

