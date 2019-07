Télé-réalité : l’émission "Le Mannequin" diffusée à partir du 3 août à la RTG…

CONAKRY-La saison 2 de l’émission de téléréalité sera diffusée à partir du 03 août prochain sur les antennes de la radio télévision guinéenne (RTG). En prélude à la diffusion de cette seconde saison, Diaka Camara, PDG de CBC Worldwid, productrice de l’émission, a animé un point de presse à Conakry, en compagnie de certains de ses collaborateurs, pour parler des innovations de cette deuxième édition.

Cette deuxième saison est composée (comme la première) de 15 épisodes. Le lancement de la grande-première de cette émission téléréalité a eu lieu samedi dernier à l’hôtel Palm Camayenne devant un parterre d’invités dont le ministre d’information et de la communication, Amara Somparé.

Selon Diaka Camara, l’une des particularités de cette saison, c’est que cette fois-ci, des stylistes haut de gamme, des photographes professionnels venus des USA, de la Côte d’Ivoire, ont pris part au projet. « Dans chaque saison on essaye de valoriser la culture guinéenne, on essaie de valoriser notre beau pays. Par exemple, les missions sont filmées en deux parties, la première c’était à Conakry et le reste s’est fait à l’intérieur du pays. Pour la première saison, nous avions fait Boké, Kankan, Dalaba, Pita et N’zérékoré tandis que pour cette saison nous avons fait Boffa, Mamou, Faranah et Macenta », a-t-elle expliqué.

Pour donner à cette saison tout son éclat, la PDG de CBC WorldWid n’a rien laissé au hasard. La présélection a été faite sans complaisance avec un jury professionnel. Elle obéit aux règles internationales en matière mannequinat. C'est-à-dire que pour être sélectionné, il faut avoir 1m 75 au minium, avoir un teint naturel et avoir de la personnalité, entre autres.

L’émission Le mannequin a deux objectifs : valoriser la Guinée, valoriser sa culture et son paysage, valoriser le mannequinat. « Nous voulons valoriser tout ce qu’il y a de beau et de bon dans notre pays parce que la Guinée est un pays magnifique. Nous voulons montrer cette image de la Guinée au monde entier. Deuxièmement, c’est de valoriser le mannequinat au niveau national et international en tant que métier en mettant en avant l’industrie de la mode », explique Diaka Camara, avant d’exprimer un souhait.

« J’espère que les téléspectateurs seront divertis et qu’ils apprécieront le travail qui a été fait derrière, qu’ils apprécieront le sérieux qui a été mis dans l’émission et qu’ils nous accompagneront pour la saison 3 », souhaite la PDG de CBC WorldWid.

Le Directeur Général de la télévision national, Sékouba Savané a indiqué la diffusion de cette émission téléréalité le Mannequin est une opportunité de rehausser la visibilité de la RTG. Selon lui, elle pourra aussi renforcer le contenu de la chaine publique nationale. « Le renforcement des programmes de la RTG est une priorité pour nous. Dans ce sens, le contenu que le mannequin nous propose est intéressant d’autant plus qu’il s’agira d’un contenu local. Notre mission c’est aussi d’assurer la promotion des valeurs culturelles et sociales de notre pays. Donc nous nous retrouvons parfaitement dans ce partenariat gagnant-gagnant », a assuré M. Savané.

L’avant-première de cette émission qui a été diffusée le samedi 27 juillet 19, a réjoui les téléspectateurs. C’est le cas de madame Houssainatou Diallo, qui a accompagné son époux, le ministre Amara Somparé. « Après avoir visionné ce lancement, je suis vraiment fière de voir qu’enfin une guinéenne, Diaka Camara a eu l’opportunité de commencer ce genre d’émissions. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choses à Conakry, mais ils n’ont pas la chance. J’espère qu’à travers cette émission, cela va encourager tous les jeunes guinéens à s’inspirer de ce qu’elle fait pour améliorer les activités en Guinée », s’est elle-réjouie.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com