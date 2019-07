Mœurs : nouveau scandale de sextape à Labé…

LABE- L’affaire des sextapes est sur toutes les lèvres à Labé. Les services de sécurité auraient même été saisis pour identifier et traquer les auteurs de ces actes.

Plusieurs vidéos sexe tape circulent sur les réseaux sociaux via l'application Messenger dans la préfecture de Labé. Des vidéos de filles qui se sont faites filmer en plein ébats sexuels tournent en boucle sur l’application de messagerie instantanée de Facebook depuis quelques semaines dans la cité de Karamoko Alpha.

Le cas le plus récent est la vidéo de cette jeune universitaire qui s'est faite filmer par un jeune en plein ébats. Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit une charmante demoiselle âgée d’une vingtaine d'années se faire filmer. La fille selon nos informations, vient de finir son cursus universitaire à Conakry. Sur la vidéo, on voit une fille manifestement contente de l'action, éclater de rires pendant qu'elle se faisait filmer comme dans un film X. Pour le moment, nous ne savons si elle était sous l’effet de la drogue ou pas.

Selon les témoignages que nous avons recueillis, elle a fait 4 vidéos de nature pornographique dans cette ville sainte avant de quitter pour rejoindre Conakry juste après avoir su que ses vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Pour le moment, on ignore l'identité de l’individu qui filmait la scène étant donné que son visage n'apparaît guère dans la vidéo. La fille par contre est très bien connue dans la ville de Labé. Ses parents, tous musulmans sont réputés pour leur bonne moralité dans le quartier. Toutes nos tentatives de joindre la fille en question sont restées pour le moment vaines.

Dans une autre vidéo qu’elle aurait publiée, la jeune demoiselle a répondu à ses détracteurs en disant qu’elle a bien fait son acte.

Des vidéos de cette nature impliquant des filles de Labé circulent sur les réseaux sociaux en ce moment. Ces scandales rappellent un autre cas qui impliquait une fille de Labé qui s’est faite filmer en faisant des attouchements dans le quartier Tata.

Dossier à suivre…

Habib Samaké

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112