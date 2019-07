Forécariah : Kassory Fofana lance les travaux de constructions de plusieurs infrastructures…

FORECARIAH-Après Benty, Sikhourou et Benna Moussayah, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a procédé ce dimanche 28 juillet 2019 à la pose des premières pierres pour la construction du marché central et d’une boucherie moderne pour la préfecture de Forécariah. Accompagné par plusieurs membres de son Gouvernement, le Premier ministre guinéen a lancé les travaux de construction de plusieurs infrastructures qui vont améliorer les conditions de vie des citoyens de ces localités par le biais de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités.

Initié par le Président République pour mieux répondre aux besoins des populations rurales, l’Agence de Financement des Collectivités (ANAFIC) est une invention du chef de l’Etat guinéen Alpha Condé assure Kassory Fofana. Selon le premier ministre, pour l’année 2019 la Préfecture Forécariah a bénéficié à travers l’ANAFIC de plus de 14 milliards de francs guinéens d’investissements

« Ce n’est pas un langage politique, l’ANAFIC est une invention du Président de la République qui est une première dans le monde. L’infrastructure du marché dont nous posons la première pierre aujourd’hui était construite dans les années 40 et la boucherie dans les années 50. Si on fait la comptabilité au delà de la Préfecture de Forécariah c’est-à-dire de Sikhourou à Kakossa en Passant par Farmoriah, Moussayah, la commune rurale, Lassonyah, Kaback, Benty, Maféreinyah, nous parlons d’un investissement cette année de 14 milliards de fg juste au titre de l’ANAFIC », a expliqué Ibrahima Kassory Fofana.

La construction de ces deux infrastructures modernes rentre dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la population de Forécariah.

« Il y a 7 mois, à l’occasion de la prise de fonction du Maire de la Commune de Forécariah, j’avais pris certains engagements pour le développement de cette commune à savoir entre autres la reconstruction et l’agrandissement de notre marché central, la construction d’un abattoir moderne avec adduction d’eau. La première pierre de ces deux infrastructures promises a été posée ce dimanche 28 juillet 2019 par le premier ministre chef du Gouvernement. Cela veut dire que c’est la réalité », a rappelé Aboubacar Touré Maire de la Commune Urbaine.

Après le lancement de ces travaux, cette délégation ministérielle s’est rendue au domicile de Dr Ibrahima Kassory Fofana pour prendre part à la cérémonie de sacrifice qu’il a organisée à l’occasion du 40èmejour du décès de sa chère maman pour le repos de son l’âme. Avant de remercier les participants pour leur déplacement, le médiateur de la République a tenu à rappeler quelques biens faits de la maman du premier ministre guinéen.

« Nous remercions tous les citoyens et sympathisants qui se sont mobilisé pour venir prier pour le repos de l’âme de la défunte et l’âme de tous nos morts. C’est une occasion pour rappeler que chacun de nous est invité à faire œuvre utile dans cette vie. Hadja a été une très bonne femme, une personne qui s’est investie dans le social ici à Forécariah, elle était à toutes les cérémonies sociales. Et puis il y a son fils Kassory qui est premier ministre et humainement qui est très apprécié de tous. Donc je demande à chacun d’œuvrer dans le social, d’œuvrer à réconcilier les guinéens. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déplacés et que chacun retourne en paix dans sa famille », a rappelé Mohamed Saïd Fofana, ancien premier.

Faut-il noter que ces deux infrastructures sont financées entièrement par l’ANAFIC à hauteur de 2 301 615 076 francs guinéens pour une durée de quatre mois.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023