Nzérékoré : Un syndicaliste se donne la mort par pendaison…

NZEREKORE-Bangaly Doumbouya, père de famille âgé d’une quarantaine d’années s’est donné la mort par pendaison au quartier Gonia, dans la commune urbaine de Nzérékoré. Ce quadragénaire père de 6 enfants, n’a laissé aucune trace justifiant les raisons de son suicide.

Dame Fatoumata, épouse de la victime que nous avons approché raconte comment son mari s’est donné la mort. ‘’Hier nuit, nous étions tous au salon. Il m’a dit d’aller arranger son lit. Il est allé d’abord à la douche et revenir. A son retour, il est allé fermer la porte de la maison avec clé qu’il a déposée sur le lit. Il est revenu me trouver au salon, il a enlevé le pantalon qu’il portait et son débardeur qu’il a déposé sur le fauteuil. Il fumé ensuite une cigarette. C’est après tout cela qu’il est reparti à la douche. Je suis restée au salon, j’ai entendu un bruit. Je pensais que c’était dû au bain. Un peu plus tard, je n’ai plus rien attendu. C’est ainsi que je suis allé regarder la douche j’ai trouvé qu’il s’est pendu à l’aide d’une corde. Je suis sortie en criant. Je suis allée dire aux gens qui sont venus trouver qu’il était déjà mort’’, témoigne cette veuve en larme avant d’ajouter :

« Si c’est comme ça Dieu a prévu qu’il parte, je m’en remets à Dieu. Sinon, il ne m’a pas averti, il ne m’a rien dit, il m’a laissé comme ça pour se suicider. Il est parti me laissant avec 6 enfants. Je m’en remets à Dieu. Qu’il le pardonne. Je suis dans la main des bonnes volonté et de Dieu ».

Le maire de la commune urbaine de Nzérékoré qui déplore cet acte, a lancé un message aux citoyens de Nzérékoré. Selon lui, tant qu’on vit il ya l’espoir. ‘’Quelque soit ta position sociale, la vie c’est comme ça. Les conditions peuvent être difficiles et demain ça s’améliore. Nzérékoré, nous ne connaissons pas cet événement ici. C’est la deuxième fois depuis que je suis maire que ce genre de suicide se produit. Qu’on ait confiance à la vie. Aucune religion n’accepte la pendaison. Quand quelqu’un a un problème, il peut le poser à sa famille, à son entourage, même à nous autre autorités, si nous avons la solution on peut l’aider que de se donner la mort par pendaison. Quelque soit la situation qui arrive à un homme, il ya toujours un lendemain meilleur’’, a sensibilisé Moriba Albert Délamou, maire de la commune urbaine de Nzérékoré.

Il faut rappeler que la victime était syndicat à la gare ‘’indépendant’’ située auprès du grand stade du 3 Avril de Nzérékoré.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél. 00224 628 80 17 43