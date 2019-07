Nouvelle Constitution : Kassory mobilise pour Alpha Condé à Benty…

FORECARIAH-En tournée dans plusieurs localités de la préfecture de Forécariah, le Premier Ministre guinéen a lancé ce samedi 27 juillet, un appel aux citoyens de Benty de voter « OUI » pour la nouvelle Constitution.

Le Chef du Gouvernement qui n’est pas allé avec la « besace vide » a annoncé un montant de près de 6 milliards de francs guinéens, destiné aux communes rurales de Benty, Sikhourou et Moussayah à Forécariah. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre de la mise en place des projets de l’ANAFIC ( Agence Nationale de Financement des Collectivités locales).

Accompagné par plusieurs membres du gouvernement dont les ministres de l’Energie, de l’Investissement et du partenariat public-privé, la ministre de l’Action sociale et plusieurs hauts cadres de la Présidence et de la Primature, Dr. Ibrahima Kassory Fofana a fait cette annonce en marge de l’inauguration de la nouvelle piste qui rallie la localité de Benty à la ville de Kindia.

Merci de suivre ci-dessous le discours du Premier Ministre.

Nous y reviendrons !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com