Guinée : l’opposant Faya Milimouno interdit de quitter Conakry…

CONAKRY- L’opposant guinéen Dr. Faya Milimouno est-il un prisonnier-libre ? Tout porte à le croire ! Le leader du Bloc Libéral (BL) est interdit de quitter le périmètre de Conakry, la capitale guinéenne, sans l’autorisation de la Justice.

« Nous avons des ennuis judiciaires, une restriction a été placée sur moi. En ce moment, je n’ai pas le droit de quitter le périmètre de Conakry sans obtenir l’autorisation du doyen des juges d’instructions du Tribunal de Première Instance de Kaloum », dénonce l’opposant guinéen.

Le leader du BL précise que pour aller au Etats-Unis, il a fallu que ses avocats bataillent dure pour obtenir la levée temporaire de cette restriction. « Elle a été levée pour un mois et demi. Puisque nous devrions rester plus longtemps pour ce que nous faisions, il a fallu encore les avocats bataillent très dure pour obtenir un autre mois et demi. Le second délai qui m’a été donné d’être absent du périmètre de Conakry c’est le 25 juillet. Nous sommes républicains, nous sommes respectueux de la loi, c’est pourquoi je suis rentré le jeudi 24 juillet dernier », explique l’opposant.

Placé sous contrôle judiciaire depuis son interpellation en avril dernier pour avoir manifesté contre le retour des députés au Parlement, Faya Milimouno doit se présenter chaque lundi auTribunal de Première Instance de Kaloum pour émarger sur un cahier.

A suivre…

