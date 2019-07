Kiridi Bangoura témoigne : « Parfois quand le Président Alpha Condé parle nous tremblons… »

CONAKRY-Le Ministre Secrétaire général à la Présidence, Naby Kiridi Bangoura, vient de faire de nombreuses révélations sur le Président Alpha Condé. Ce proche collaborateur du Chef de l’Etat depuis 2010, a révélé des traits de caractères du dirigeant guinéen, jusque-là méconnus du grand-public. Dans son témoignage, le ministre d’Etat décrit un homme complexe, difficile à cerner, mais imbu de conviction, de patience et d’optimisme.

« Le président Alpha Condé a une vision de l’Afrique qui souvent quand on est avec lui, on comprend le Président Alassane Ouattara qui dit : « Quand tu mets la présidence de l’Afrique et la présidence de la Guinée, Alpha Condé prendrait la présidence de l’Afrique même s’il n’y a aucune attribution dedans ». C’est extrêmement important parce qu’il pense d’abord Afrique avant de descendre en bas de l’étage tout en étant aussi foncièrement guinéen (…). Nous qui le pratiquons quotidiennement savons que la volonté du président est une leçon de tous les jours. Parce qu’on se rend très vite avec le Pouvoir qu’il y a des choses impossibles. Mais avec lui, tous les jours, on découvre que rien n’est impossible et que d’ailleurs c’est ce qui est impossible qui est prioritaire, qui est la seul objectif.

Je vous jure que tout le monde trouvait impossible de construire un barrage en 4 ou 5 ans. Je parle du barrage de Kaléta. Quand il venait de prendre les destinées du pays, tout le monde trouvait impossible de résister à la fameuse controverse de BSGR, tout le monde trouvait impossible de pouvoir atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE en peu de temps. Mais la volonté chez lui est tellement permanente qu’il y ait toujours arrivé. Le président Alpha Condé est trans-générationnel, il n’a pas d’âge parce qu’il est ouvert à toutes les influences et à toutes les institutions du monde. Il est dans son temps et de sa génération, mais parfois, il nous dispute dans nos exigences et nos innovations. Parfois même il est plus apte à s’adapter à la modernité que certains de nos jeunes frères.

Certains d’entre nous ont eu le privilège de l’accompagner pendant sa visite d’Etat en France. Le Président Hollande qui a des traits d’humour qui sont devenus célèbres, cherchait le Pr Alpha Condé dans la foule des invités, il dit : « Où est mon ami Alpha Condé ? ». Il ne le retrouvait pas. Alors il dit : « Attention, il faut le retrouver parce qu’il est capable de tenir un meeting politique contre moi dans mon palais ». C’est pour vous dire que le Pouvoir n’a pas pris le dessus sur cette tolérance et cette modestie du Pr Alpha Condé. En novembre dernier lors du sommet mondial sur la Paix à Paris, pendant qu’on fêtait le centenaire de la fin de la deuxième guerre mondiale, devant cet aréopage de chefs d’Etat, le Président Alpha était préoccupé à donner à chacun un paquet du fonio guinéen. Il le faisait avec autant d’application et de conviction à expliquer aux Chefs d’Etat comment utiliser le fonio. Cette modestie nous confond parfois. C’est quelqu’un de très complexe. Personnellement, il ne m’ait pas encore donné de le déchiffrer. Je sais simplement qu’à chaque étape, on découvre un aspect sur lui.

Le Pr Alpha Condé est très attentif au processus de développement de son pays. Il est convaincu que tout ce qui ne marche pas, c’est parce qu’on n’y a pas mis assez de volonté, on n’a pas mis de la vision et qu’on n’a pas cru au progrès. C’est ce qui lui permet parfois de réaliser des choses qu’on croyait impossible. (…) Le Pr Alpha Condé est aussi un homme de l’écrit et de la lecture. Vous ne vous comprenez assez bien que si vous lui faites une note. Parce que les échanges verbaux, il est au mode là où il a grandi. C’est toujours la contradiction pour la contradiction. Mais une fois que tu lui fais une note, quelque soit sa taille, il la lit, il prend des notes. Quand il est prêt, il t’appelle pour discuter. Chez lui, je crois que c’est le processus de réflexion le plus intime chez lui. Il discute beaucoup, il écoute, mais c’est par écrit qu’il ramasse la pensée et qu’il fortifie les éléments de discussion.

Cet homme a épousé tout le parcours de notre pays, mais chaque matin, il se projette toujours vers l’avenir du pays. Il a connu toutes les générations au point que parfois quand il parle, nous tremblons, parce que quand tu as connu ton grand père presque mourant, lui il l’a connu bien portant. Si tu penses que ton oncle était extraordinaire à l’école, il te dit que c’était un imbécile qui venait en retard à l’école du centre. Il connait toutes les familles et toutes régions du pays ».

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

